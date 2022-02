Alijansa i Horda će moći zajedno pohoditi instance u World of Warcraftu

Osnovu World of Warcrafta oduvijek čini neprijateljstvo između Horde i Alijanse, no u bliskoj budućnosti će pripadnici spomenutih moći privremeno surađivati u određenim instanciranim sadržajima

Nova objava Iona Hazzikostasa otkriva jednu od najvećih promjena koje stižu u svijet World of Warcrafta od kada je isti pokrenut prije gotovo dvadeset godina. Naime, ovaj MMO počiva na konstantnom ratovanju između Horde i Alijanse koje su bile dva zasebna svijeta i komunikacija između pripadnika istih je bila nemoguća. Kako kaže Hazzikostas citirajući jednog od glavnih likova u igri, "vremena se mijenjaju", te najavljuje kako rade na mogućnosti da igrači Horde i Alijanse u zajedničkim grupama pohode određene instancirane sadržaje. Navodno je to već duže vrijeme na listi zahtjeva brojnih igrača koji na suprotnoj strani imaju prijatelje i željeli bi s njima zajedno igrati.

Iako je želja autora implementirati ovu mogućnost što ranije, zbog radova na dovršetku slijedeće velike nadogradnje Eternity's End, neće stići ubaciti je u nju, već će prije toga biti pomno testirana i objavljena u sklopu zakrpe 9.2.5 koja će se pojaviti kasnije. Dakako, uvijek će biti onih koji zbog loših iskustava iz prošlosti neće željeti gnomove ili taurene u ekipi, pa će opcija udruživanja biti opcionalna uz određena pravila koja neće biti moguće zaobići.

Igrači će tako moći direktno pozvati članove suprotne frakcije ukoliko znaju njihov BattleTag, Real ID ili su pripadnici međufrakcijske zajednice, a grupe za Mythic tamnice, raidove i službene arene ili battlegroundse će biti otvorene za pripadnike obje strane ukoliko vođa grupe ne odluči zaključati ih samo za Hordu ili Alijansu. Gilde i dalje ostaju isključivo frakcijski uvjetovane, a isto vrijedi i za Heroic tamnice, skirmishe i nasumične battlegroundse. Za vrijeme oformljavanja grupe, članovi će u vanjskom svijetu i dalje biti neprijatelji, no moći će komunicirati, a nakon ulaska u instance, suparništva nestaju i svi u ekipi postaju privremeni prijatelji koji si međusobno pomažu kako bi uspješno nadvladali izazove. Ova funkcionalnost će biti primijenjena i na stare tamnice, iako će neke od njih poput Trial of the Crusadera i Icecrown Citadela zbog sadržaja i dalje ostati prilagođene samo jednoj frakciji i mješovite grupe ih neće moći pohoditi.

Zanimljivo je kako su još prije samo tri godine developeri žestoko branili različitosti između Horde i Alijanse i na pitanja o mogućem povezivanju igrača suprotstavljenih frakcija odgovarali negativno, no sada su odjednom promijenili priču. Živo nas zanima kako će prekaljeni igrači koji su mrzili Stranglethorn Vale i Hillsbrad Foothills upravo zbog iživljavanja suprotnih frakcija reagirati na ovu vijest, no činjenica jest da su si tijekom vremena Horda i Alijansa ipak počeli međusobno pomagati, barem što se tiče bogate priče koja krasi ovu legendarnu masovku.