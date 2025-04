Blizzard je navodno odabrao vanjskog partnera za izradu novog StarCrafta

Kako prenose južnokorejski portal MTN i GamesRadar+, Blizzardovoj potrazi za partnerskom tvrtkom koja će se latiti izrade novih izdanaka franšize StarCraft, o kojoj smo već bili pisali, potencijalno je došao kraj.

Naime, između četiri južnokorejske tvrtke koje su se natjecale za ovaj prestižni IP (NCSoft, Netmarble, Krafton i Nexon), Blizzard je pregovore odlučio nastaviti s Nexonom, među čijim se naslovima ističu Dave the Diver, The First Descendant i The First Berseker: Khazan.

Nažalost, s obzirom na manjak službenih informacija, ali i to da će Blizzard Nexonu navodno dati odriješene ruke kada je posrijedi odabir žanra, možemo li očekivati novi RTS, MOBA-u, RPG, pucačinu ili nešto deseto, trenutačno nije poznato.