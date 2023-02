Amazon ne odustaje od MMO-a, "zapadnim" igračima dovodi korejsku masovku Throne and Liberty

Amazon Games je s NCsoftom dogovorio novi posao prema kojem će objaviti Throne and Liberty, MMO koji vuče korijene iz Lineagea

Iako je još uvijek u razvoju, Throne and Liberty je izazvao veliko zanimanje javnosti u Koreji, ali i u svijetu obzirom da je Amazon objavio kako je s NCsoftom postignut dogovor prema kojem će imati izdavačka prava u zapadnim zemljama i Japanu. Vodeći čovjek Amazon Gamesa, Christoph Hartmann, je u službenoj objavio nahvalio NCsoft kao tvrtku koja radi najpopularnije i najdugovječnije igre, te da ne čudi da je Throne and Liberty jedan od najočekivanijih MMO-a današnjice. Nastavio je da su im upravo takvi dugotrajni projekti od strateškog značenja, te da će im znanje stečeno s New Worldom itekako pomoći u svjetskoj premijeri novog MMO-a.

Throne and Liberty je zapravo indirektni potomak jedne od prvih masovki, Lineagea iz 1998., a prvi je put najavljen 2011. godine pod imenom Lineage Eternal. Nažalost, razvoj se otegnuo, te su u međuvremenu developeri prešli s grafičkog sustava koji je pogonio Guild Warse na Unreal Engine 4, da bi prošle godine NCsoft raskinuo sve moguće veze s ostavštinom Lineagea i odlučio promijeniti ime u Thorne and Liberty i razvijati je kao potpuno novu igru. Ista će nas odvesti u fantazijski svijet temeljen na PvE i PvP akciji u kojem će stalne geopolitičke promjene utjecati na daljnji razvoj priče.

Prisjetimo se, Amazon Games je nastupio prilično bombastično s najavama nekoliko projekata, no izuzev New Worlda, u vlastitoj režiji nisu uspjeli dovršiti niti jedan drugi, dapače, otkazali su ih, pa su se okrenuli primarno izdavaštvu. Uz Lost Ark kojeg su prošle godine predstavili igračima van Koreje, ove godine bi trebali objaviti Blue Protocol, anime MMORPG Bandai Namco Onlinea, a krajem prošle godine su obznanili i kako će se kao izdavač pobrinuti za novu igru serijala Tomb Raider.