Amazon objavio datum izlaska za znanstveno-fantastičnu PvP pucačinu Crucible

Amazon Game Studios je prošle godine, nakon četverogodišnje pauze, izdao epizodičnu trkaću igru temeljenu na popularnoj seriji, The Grand Tour Game, a osim toga u planu imaju i nekoliko drugih projekata. Među njima je i Crucible, znanstveno-fantastični FPS u kojem ćete se nadmetati s drugim igračima u nekoliko modova. Do sada nisu baš otkrili puno detalja o igri, ali smo sada dobili i prvi konkretan prikaz i datum izlaska.

Radi se o kompetitivnom PvP iskustvu koje će biti free-to-play, a uz to ima i PvE elemenata. Radnja se odvija na šarenom vanzemaljskom planetu prepunom svakakvih stvorenja koja će vam, uz članove protivničkog tima, stvarati probleme i kojima ćete se morati prilagođavati. Na početku svakog meča ćete u prvoj verziji moći birati između deset heroja i tri moda.

Harvester Command je mod u kojem će se timovi od osam igrača nadmetati za kontrolne točke raštrkane po mapi i skupljati takozvane Harvestere za bodove. Iza naziva Heart of the Hives krije se mod u kojem će se dva četveročlana tima osim među sobom boriti protiv ogromnih košnica i skupljati do tri srca, a tim koji prvi skupi tri pobjeđuje. Posljednji mod je ujedno i najjednostavniji. Alpha Hunters se sastoji od osam dvočlanih timova u kojima je pobjednički onaj koji ostane zadnji živ.

Crucible izlazi 20. svibnja za PC putem Steama, a kao što smo rekli, svi zainteresirani igrači moći će ga preuzeti i zaigrati besplatno. Kakve će biti mikrotransakcije, hoće li imati Battle ili Season Pass, zasad još nije poznato, ali sve što je tim bio spreman podijeliti nalazi se na službenim stranicama. One na Steamu u vrijeme pisanja još nisu bile dostupne, a čim postanu bit će na ovoj poveznici. Amazon Game Studios trenutno radi još na dva naslova, oba u žanru MMO-a - prvi je iščekivani i ambiciozni New World, dok je drugi smješten u popularnom svijetu Lord of the Ringsa.