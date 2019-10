Ambiciozni RPG Disco Elysium u prodaji, dobiva odlične ocjene

Krajem 2016. godine je nezavisni tim koji ima članove u nekoliko zemalja počeo pričati o svojem projektu koji se tada zvao No Truce With the Furies. Odmah su rekli da su ih inspirirale igre kao što su Planescape: Torment, prvi Fallout, Kentucky Route Zero, Baldur's Gate, Pillars of Eternity i Divinity Original Sin. Njihov detektivski RPG, rekli su, dat će igračima kompletnu slobodu da istraže bizaran svijet u kojem možete biti svakakvi, raditi svašta i umrijeti na brojne načine.

Prošle godine u travnju zaključili su da to ime neće zaintrigirati veći broj igrača, pa su se odlučili na Disco Elysium i iako je trebala postati dostupna, pomaknuli su izlazak na 2019. godinu. Prije nešto manje od mjesec dana je ekipa ZA/UM Studiosa napokon objavila datum izlaska i taj je dan stigao. Budući da je procjena da će vam trebati minimalno 60 sati za otkriti misterije i ubojstva koji se događaju, ocjena još nema previše, ali oni koji su svoje dojmove objavili oduševljeni su.

Kritičari se slažu da je ovo obavezan RPG za odigrati svima koji inače vole taj žanr, posebice za one koji su voljeli Planescape: Torment, a neki dodaju da bi igru trebali odigrati i oni koji vole igre općenito. Ipak valja napomenuti par stvari – priča i tematika kojom se igra bave, kao i humor ne štede nikoga, morate biti spremni na puno čitanja (nešto glume postoji, no uglavnom ćete sve važne informacije prikupljati čitanjem) i lako vam se može dogoditi da vam lik poludi, postane alkoholičar ili narkoman i okonča život prije nego što bi trebao, što znači kretanje ispočetka ili pažljivije podešavanje vještina.

Također, igra se ne voli pretjerano objašnjavati i držati vas za ruku, pa sve sustave i što je najpametnije raditi morate naučiti metodom pokušaja i pogrešaka, što opet neće svima odgovarati. No, ako vam to zvuči imalo privlačno, imajte ovu igru na umu.

Disco Elysium je dostupan samo za PC i to putem Steama i GOG-a. Na oba servisa se prodaje po cijeni od 40 eura, a planove za druge platforme će razvojni tim uskoro objaviti. Ako imate pitanja, ZA/UM je jučer na Valveovom servisu pripremio detaljne odgovore o svim aspektima svojeg RPG-a, a za sve drugo možete proučiti službene stranice.