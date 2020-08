AMD daruje - AC: Valhalla, WoW: Shadowlands i Godfall besplatno uz Ryzene i Radeone

Prije mjeseca dana pisali smo o AMD-ovoj prodajnoj akciji u sklopu koje su kupci procesora Ryzen 3. generacije mogli besplatno zaigrati naslov Horizon Zero Dawn Complete Edition. Ta je akcija završila, no AMD donosi dvije nove, pod imenom "Equipped to Win" odnosno "Opremljen za pobjedu", te "Raise the Game" odnosno "Podigni igru".

U sklopu akcije "Equipped to Win" AMD putem svojih lokalnih partnera koji sudjeluju u akciji (prema službenim stranicama, to su ADM, Links, MSAN i Microline), kupcima poklanja igru Assassin's Creed Valhalla, a koja će za igranje biti dostupna sredinom studenog ove godine. Da bi dobili igru, morate kupiti jedan od podržanih procesora (okvirno - Ryzeni 7 ili 9 3. generacije) ili stolno ili laptop računalo s jednim od podržanih procesora 3. i 4. generacije (4. kad je riječ o laptopima).

Od samostalnih procesora podržani su:

Ryzen 9 3950X

Ryzen 9 3900XT

Ryzen 9 3900X

Ryzen 7 3800XT

Ryzen 7 3800X

Ryzen 7 3700X

Kad je riječ o računalima, podržana su ona s ugrađenim procesorima:

Stolna računala Ryzen 9 3950X Ryzen 9 3900X Ryzen 9 3900 Ryzen 7 3800X Ryzen 7 3700X

Laptopi Ryzen 9 4900H Ryzen 9 4900HS Ryzen 7 4800H Ryzen 7 4800HS



U akciji "Raise the Game", AMD kupcima samostalnih grafičkih kartica, ali i PC-ja te laptopa s ugrađenim određenim modelima Radeon kartica poklanja jednu ili dvije igre - Godfall odnosno Godfall i nadolazeću ekspanziju za World of Wacraft koja se zove Shadowlands. Niti jedan od ovih naslova nema decidirano određen datum lansiranja, no trebali bi biti dostupni krajem ove godine. Lokalni partneri koji sudjeluju u ovoj akciji su ADM, eKupi i Links.

Samostalne grafičke kartice Model Godfall WoW: Shadowlands Radeon RX 5700 XT DA DA Radeon RX 5700 DA Da Radeon RX 5600 XT DA DA Radeon RX 5500 XT DA NE

Grafičke kartice ugrađene u računala Model Godfall WoW: Shadowlands Radeon RX 5700 XT DA DA Radeon RX 5700 DA DA Radeon RX 5600 DA DA Radeon RX 5600M DA DA Radeon RX 5500 DA NE Radeon RX 5500M DA NE

Bitna napomena - kao i u slučaju igre Horizon Zero Dawn, pri kupovini komponente ili računala dobit ćete serijski ključ, no više nije riječ o ključu s kojim je naslov moguće aktivirati na nekom od servisa za distribuciju igara već je potrebno izvesti dodatne korake.

Uvedena je registracija na dediciranom portalu AMD Rewards, ali i softverska provjera putem aplikacije koju korisnik mora preuzeti na računalo. Tu je bitno naglasiti da to računalo mora imati ugrađen hardver za kojeg korisnik ima ključ jer u suprotnom AMD-ova aplikacija neće moći odraditi verifikaciju.

Aktivacija se pokreće upisom koda s kupona koji ste dobili zajedno s procesorom, grafičkom karticom ili računalom. Nakon toga otvara se opcija preuzimanja aplikacije za provjeru. Sama datoteka koja se preuzima ima posebno izgenerirano ime koje vrijedi unutar dva sata od preuzimanja. Potrebno ju je baš preuzeti odnosno spremiti na računalo, a ne pokušati odmah pokrenuti preko opcije Run koju nude neki Internet preglednici. Nakon preuzimanja, instalacija alata pokreće se kao i kod bilo kojeg drugog softvera. Potom alat moramo pokrenuti i ponovo ukucati kod s kupona.

Alat nas potom vraća na AMD-ov web portal gdje sada imamo priliku zamijeniti nekakav virtualni kredit za podržanu igru ili igre. Kako ni jedan od naslova još nije dostupan za igranje, web će nam javiti da smo zapisani u sustav i da će nam ključ za igru biti dodijeljen kada ista bude dostupna za igranje. Ovo ujedno znači da kupci koji sudjeluju u akciji još uvijek mogu nekome prodati ili pokloniti ključ za igru, u slučaju da ih ona ne zanima.