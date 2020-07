Kako do igre Horizon Zero Dawn uz Ryzen procesor

Osim izvrsnih performansi, kupce nove generacije AMD-ovih procesora Ryzen u određenim trgovinama trenutno očekuje i dodatni bonus – besplatna igra Horizon Zero Dawn. No, način pristupa ključu za igru više nije tako jednostavan kao prije

Fanove AMD-ovih procesora i grafičkih kartica američki proizvođač već godinama "časti" s besplatnim igrama. U pravilu je riječ o kvalitetnim i aktualnim naslovima za koje je u normalnoj prodaji potrebno izdvojiti nemali novac. Primjerice, trenutno kupci svih jačih Ryzena 3. generacije na poklon mogu dobiti PC verziju igre Horizon Zero Dawn , a za koju je na Steamu u pretprodaji potrebno izdvojiti 50 eura. Kažemo PC verziju je je riječ o jednom od najboljih naslova dostupnih na Playstationu 4, a sada (točnije, 7. kolovoza) nakon značajne prilagodbe i u kompletnijoj izvedbi koja uključuje ekspanziju The Frozen Wilds te dodatne setove predmeta, stiže na PC.

Procesori koji su obuhvaćeni akcijom su Ryzeni 3600, 3700, 3800, 3900 i 3950, no ograničavajući faktor je da procesor morate kupiti u dućanu koji sudjeluje u akciji. AMD-ov domaći distributer ključeve za igru dijeli svojim maloprodajnim partnerima, pa je najbolje da se prije kupovine u dućanu raspitate dali sudjeluju u akciji ili ne. Mi smo dobili informaciju da ključeva još uvijek na raspolaganju ima ADM računala, no oni nisu jedini.

Velika novost koja prati te besplatne ključeve za Horizon Zero Dawn, a koja će pratiti i sve nadolazeće AMD-ove softverske bundleove je način pristupa ključu. Naime, ranije bi kupac jednostavno dobio ključ za Steam ili neku drugu digitalnu distribucijsku platformu, te bi ga na njoj i aktivirao. Sada je pak potrebno napraviti još jedan korak – registrirati se na portalu AMD Rewards.

Štos je u tome da je AMD po svemu sudeći imao problema sa starijim načinom distribucije ključeva, pa su besplatne igre završavale kako kod korisnika koji uopće nisu kupili određeni komad AMD-ovog hardvera, tako i na crnom tržištu.

Da bi to prevenirali, uvedena je registracija na dediciranom portalu, ali i softverska provjera putem aplikacije koju korisnik mora preuzeti na računalo. Aktivacija se pokreće upisom koda s kupona koji ste dobili zajedno s procesorom. Nakon toga otvara se opcija preuzimanja aplikacije za provjeru. Sama datoteka koja se preuzima ima posebno izgenerirano ime koje vrijedi unutar dva sata od pokretanja preuzimanja. Potrebno ju je baš preuzeti odnosno spremiti na računalo, a ne pokušati odmah pokrenuti preko opcije Run koju nude neki Internet preglednici. Nakon preuzimanja, instalacija alata pokreće se kao i kod bilo kojeg drugog softvera. Potom alat moramo pokrenuti i ponovo ukucati kod s kupona.

Alat nas potom vraća na AMD-ov web portal gdje sada imamo priliku zamijeniti nekakav virtualni kredit za podržanu igru – u našem slučaju Horizon Zero Dawn Complete Edition. No, kako igra trenutno nije dostupna, nije moguće odraditi posljednji korak u kojem se dobiva ključ za Steam ili, u slučaju neke druge igre, za neki drugi servis. Ovo ujedno znači da kupci procesora još uvijek mogu nekome prodati ili pokloniti ključ za igru, u slučaju da ih ona ne zanima.

Akcija s igrom Horizon Zero Dawn traje do 30. srpnja, a nakon toga AMD planira osvježiti ponudu s nekim novim naslovima. Navodno će s grafičkim karticama dolaziti Godfall ili nova ekspanzija za World of Warcraft – Shadowlands. Kupci procesora će pak moći zaigrati Assassin's Creed Valhalla.