Anthem demo prvi dojmovi – Klimav početak

Od petka u 18 sati igrači mogli su zaigrati Anthem VIP Demo – demo verziju nadolazeće BioWareove znanstveno-fantastične igre koja je bila namijenjenima onima koji su odradili predbilježbe ili na računalima, odnosno Xboxu One plaćaju Origin i EA Access pretplate. To je barem bilo u planu, budući da je prvih nekoliko sati otkad je demo postao dostupan većina igrača gledala u ovaj ekran:

EA je brže bolje pokušao riješiti probleme s logiranjem i serverima, a za stabiliziranje situacije trebalo im je do iza ponoći po našem vremenu. Da je to bio jedini problem, mogli bismo donekle zanemariti da velika kompanija poput EA-ja ne može imati sređene servere, ali nažalost, nije. Možemo u obzir uzeti da se radi o demo verziji i da razvojni tim ima vremena za izdati koju veću zakrpu do izlaska konačne verzije, ali ćemo svejedno spomenuti probleme koji su se pojavili u nešto manje od četiri sata igranja: nestabilan FPS i performanse, kompletan nestanak zvuka u cijeloj igri što je zahtijevalo izlaženje i ponovno pokretanje igre, nekoliko rušenja na desktop usred misije zbog čega morate krenuti ispočetka, igra je zapela kod učitavanja usred misije za što je također jedino rješenje Alt+F4 i to je sve začinjeno s pokojim bugom usred samog igranja.

Sada kad smo više manje pokriti tehničke poteškoće, možemo malo popričati o onima vezanima uz dizajn i gameplay. Iako je bilo rečeno da možete igrati solo, nakon svake pripreme za misiju ako odaberete privatno igranje i ne pozovete kojeg prijatelja, igra će vas obavijestiti da je najbolje igrati uz public matchmaking. Ako ste zaigrali demo i isprobali oba načina, bit će vam jasno zašto. Neprijatelji su spužve za metke, ima ih jako puno i osim ako vam nije zabavno skrivati se i svako malo poviriti glavicom i ispaliti koji metak, uvijek će vam bolje biti kad ste u timu, i za brzinu rješavanja misija i za loot koji ćete na kraju dobiti.

Ono što možemo pozitivno o borbi reći je zabavna kad sve funkcionira propisno. BioWare je zapravo doradio sustav kojeg su koristili u Mass Effect Andromedi, osim što u Javelinu, odnosno mehaniziranom odijelu koje koristite, imate puno veću slobodu kretanja – možete letjeti, skakati (dvaput ili triput, ovisno o klasi koju koristite), sprintati, pucati s tla ili iz zraka i sve je napravljeno veoma fluidno. Kako vam Javelin izgleda i koju opremu nosite sa sobom morate podesiti prije nego što odete na neku misiju, jer nakon toga nema mijenjanja. Sa sobom možete ponijeti dva oružja i nešto dodatne opreme koja će vam pomoći da brže uništite sve što se pred vama nađe, a svaka klasa ima četiri vještine (tri i Ultimate napad) koje ćete također stalno rotirati za vrijeme borbe.

Od misija koje su bile dostupne u demo verziji, možete pratiti priču, otići u Freeplay (koji uvijek morate raditi u Public lobijima) i posjetiti jednu utvrdu. Nažalost, svaka se svodi na isto – prošećite se gradom jako, jako sporo do svojeg Javelina, odaberite ono što vam se radi, krenite na misiju, letite i trčite od točke A do točke B, ubijajte valove protivnika, završite misiju, dobijte nešto iskustva i opreme i opet ispočetka. Da, to bi bila poanta looter-shootera, i nadamo se da će u konačnoj verziji biti više raznolikosti, jer se ovo čini kao da bi postalo repetitivno veoma brzo.

Zadnja stvar koju bi trebalo spomenuti jesu kozmetički dodaci. Svoj Javelin možete ukrašavati na razne načine, ali sustav je vidno napravljen oko mikrotransakcija. EA i BioWare nisu još mnogo pričali o njima, no zna se Loot Boxeva neće biti, nego ćete moći odabrati ono što vam se najviše sviđa i to kupiti novcima kojima ste zaradili igrajući ili ako želite preskočiti taj dio, možete peglati kreditnu karticu. Iako se do sada pričalo samo o kozmetičkim dodacima koji neće imati utjecaj na sam gameplay, šuška se da bi EA mogao ubaciti i mogućnost kupovinu Blueprintsa koji vam koriste za sklapanje novih oružja ili opreme, što ne zvuči baš najbolje.

Anthem je možda posljednja nada za BioWare. Posljednjih par projekata nije zadovoljilo igrače i puno manje zadovoljilo EA koji je već zatvorio nekoliko studija. Imaju vremena za doraditi neke stvari, ali ovaj demo nije početak kakav su vjerojatno htjeli imati. Da, igra izgleda prilično dobro i zvuči dobro, borba je solidno napravljena, eksplozivna i kaotična, no to neće biti važno ako cjelina ne radi kako spada. Priču i likove nismo spominjali, jer s njima treba upoznati ispočetka, ali ne vjerujemo da ćemo Anthem po tome pamtiti s obzirom na žanr i način igranja oko kojih je BioWare napravio svoju novu igru. Nadamo se da smo u krivu i da će nas za manje od mjesec dana igra ugodno iznenaditi, no zasad nemamo razlog za optimizam.