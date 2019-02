Anthem dobio Day One Patch prije službenog izlaska igre

Anthem, looter shooter iza kojeg stoji BioWare, službeno izlazi sutra. Nakon dvije demo verzije koje nisu prošle najsjajnije, PC i Xbox One igrači koji plaćaju Origin, odnosno EA Access Premium pretplatu po cijeni od 14,99 eura dobili su priliku zaigrati ovu znanstveno-fantastičnu pucačinu iz trećeg lica tjedan dana ranije. Ako ste pratili novosti vezane uz igru, vjerojatno već znate da situacija nije baš najbolja, a tome doprinosi činjenica da je zakrpa koja je bila u planu za dan izlaska dostupna od ranih jutarnjih sati.

Takozvani Day One Patch dostupan je svima koji su igrali do sada, a zanimljivo je da je EA obilježio ovu verziju igre kao Early Access. Anthem ima brojne probleme, od bugova do performansi, pa BioWare ima pune ruke posla. Oni koji su najviše igračima smetali sada bi trebali biti riješeni: brže učitavanje za one koji nemaju SSD-ove, igra ne bi trebala više zaglaviti kod učitavanja, neki problemi s izazovima su sada ispravljeni, rušenje i pucanje veze bi trebalo biti rjeđe i dodali su brojeve za oružja i opremu koja koriste modifikatore.

To su bili najveći i najčešći problemi koje su igrači javljali, dok su ostali ispravci podijeljeni u devet kategorija. Popis promjena je prilično dugačak, pa ako želite znati što je sve ostalo razvojni tim popravio možete ga sami proučiti ovdje.

Anthem izlazi sutra za PC, PlayStation 4 i Xbox One, a prema dojmovima igrača koji igraju gotovo tjedan dana i dojmovima kritičara koji su opisali što ova igra nudi, nemamo se baš čemu veseliti. Ako zanemarimo probleme s performansama, bugove i ostale tehničke poteškoće, priča, po kojima je BioWare bio do sada poznat, navodno nije ništa posebno i gameplay nije dovoljno raznolik. Budući da se radi o tipu igre u kojoj je poanta stalno ponavljati iste misije i izazove kako biste dobili što bolju opremu kako biste mogli sve to opet raditi na većoj težini, to baš nije nešto što želite čuti.

Destiny i Warframe također su počeli pomalo klimavo, pa su ih timovi s vremenom poboljšavali i proširivali. Pitanje je hoće li BioWare dobiti priliku isto napraviti za svoju kooperativnu multiplayer pucačinu, jer iznad njih stoji EA koji jako često ima nerealna očekivanja od proizvoda kojih nude igračima.