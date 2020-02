Anthem ide u redizajn, objavljen Void Destroyer 2, najavljen The Harvest 2 i ostale vijesti

BioWare će pokušati oživjeti Anthem, Void Destroyer 2 dobio finalno izdanje, The Harvest prije izlaska u early accessu, BioShock: The Collection uz PS Plus s limitiranim pozicijama snimanja

Prije godinu dana BioWare je objavio Anthem uz mnogo pompe, no svi znamo da su temelji spomenutog bili prilično klimavi zbog čega su odlučili prionuti dodatnom poslu na redizajnu istih. Ekipa Iterationa 11 je pak nakon više od tri godine objavila RTS/FPS Void Destroyer 2, mješavina svega i svačega pod imenom The Harvest će uskoro krenuti u program ranog pristupa, dok članovi PS Plusa tijekom ožujka uz The Sims 4 mogu besplatno preuzeti i zadržati u kolekcijama BioShock: The Collection, no ne bez problema tijekom igranja.

Za Anthem nije kasno...

Tako barem tvrdi ekipa BioWarea svjesna da kritika, kao i sami igrači nisu baš najbolje prihvatili njihov akcijski RPG. Novi blog kojeg potpisuje Casey Hudson otkriva kako su prije godinu dana objavom Anthema bili uzbuđeni ulaskom u nove, njima nepoznate vode, te uživali u kreacijama igrača koji su pokušali usavršiti kontrolu nad Javelinima i prilagoditi ih vlastitim vizijama. Premda su ponosni na učinjeno, bili su svjesni kako su mnogo toga propustili u njega uvrstiti i istovremeno neke elemente poboljšati što se odrazilo i na uspjeh same igre.

Tijekom protekle godine su bili fokusirani na ispravke nedostataka, poglavito stabilnost igre, performanse, kao i nove sadržaje koje su u međuvremenu dovršili, te istovremeno slušali povratne informacije igrača koje su se ticale boljeg plijena, dugoročnog napretka, kao i završnih sadržaja. Iz njih su shvatili kako na samim osnovama imaju još mnogo posla, pa će se u nadolazećim mjesecima posvetiti redizajnu osnovnih mehanika sa jasnim ciljevima, motivirajućim izazovima, te napretku sa svrsishodnim nagradama uz zadržavanje zabavne igrivosti, poglavito borbe. Upravo će igrivost biti njihova glavna preokupacija, te će prije bilo kakvih službenih nadogradnji istu detaljno istestirati, što je dio kojeg nisu u potpunosti odradili prije izlaska igre. Je li nakon godinu dana ipak prekasno za takve zahvate i može li se Anthem uzdići do statusa kojeg izvorno izdanje nije doseglo, pokazat će vrijeme.

Void Destroyer 2 u prodaji

Nakon tri godine i četiri mjeseca provedenih u early accessu, kombinacija strategije u realnom vremenu i pucačine pod imenom Void Destroyer 2 je objavljena putem Steama i Humble Storea. Prema riječima autora, ista kombinira najbolje elemente SF RTS-a, SF letačkih simulatora i pucačina otvorenog svijeta, što je veliki pomak u odnosu na prethodnika koji je predstavio linearnu single-player kampanju. Igrači kreću s malim brodom i sami biraju na koji će način istraživat svijet oko sebe, bez obzira žele li se baviti trgovinom, piratstvom ili biti plaćenik, a vremenom i zaradom stižu i nadogradnje, nadopuna flote i preuzimanje poslovanja od konkurencije. Sama kampanja nije strogo zacrtana i u bilo kojem trenutku možemo skrenuti s nje u vlastite poduhvate koji mogu dovesti do potpunih preuzimanja sektora, a za one koji žele više, autori naglašavaju kako je Void Destroyer 2 moguće izuzetno lako modificirati i prekrajati prema vlastitim zamislima.

The Harvest uskoro na Steamu

Neovisni razvojni tim The Breach Studios je najavio The Harvest, naslov kojeg prema vlastitim riječima opisuju kao "svježi pristup klasno baziranim herojskim pucačinama". Dodatno pojašnjavaju kako u njemu kombiniraju najbolje elemente pucačina s onima iz žanra battle royale i MOBA igara kako bi stvorili potpuno nove mehanike koje nismo imali priliku iskusiti. Ukratko, zajedno sa suborcima iz raznih civilizacija borit ćemo se protiv suparničkih timova, te pritom sami definirati stil igranja, dobivati nove sposobnosti i pokušati na mapama ostati posljednji preživjeli tim. Za razliku od sličnih uradaka, The Harvest ugošćuje dinamički klasni sistem u kojem ćemo izabrati svog heroja, odrediti postavke baze i tijekom igranja nadograđivati njen puni potencijal zahvaljujući fleksibilnom sustavu sposobnosti. Prije samog izlaska, The Harvest će se putem servisa Steam naću u early accessu, a dodatne detalje o svemu potražite ovdje.

Bioshock Collection za PS Plus sa starim problemima

Prošli tjedan je Sony objavio nove besplatne igre za članove PS Plusa koje isti mogu prisvojiti i igrati dokle god imaju valjanu pretplatu na spomenuti servis. Ponuda uključuje The Sims 4, kao i izvrsnu kompilaciju BioShock: The Collection koja sadrži remasterirane verzije prva dva poglavlja, BioShock Infinite, kao i dodatne sadržaje za spomenute. Uistinu hvale vrijedan poklon kojeg će malo tko propustiti, no prije no što se zaputite u podmorje BioShocka, imamo jedno upozorenje za vas. Naime, BioShock: The Collection je izvorno objavljen prije četiri godine uz namjerno ograničen broj mogućih snimanja pozicija što smo vremenom zaboravili, no neki igrači su se prisjetili na teži način.

Naime, pozicije napretka su dijeljene između prva dva poglavlja BioShocka, pa ukoliko iskoristite sve igrajući prvi dio, u drugom nećete moći spremiti napredak. Rješenje je brisanje svih stavki izuzev posljednjih par, no kako prostor za pohranu već dugo nije sporan, postavlja se pitanje zbog čega ovaj nezgodni nedostatak nije već ranije pokrpan i jesu li i sami autori vremenom zaboravili na njega. U svakom slučaju, ukoliko ste vlasnik PlayStationa 4 i niste zaigrali BioShock, toplo preporučamo da ga isprobate obzirom da je riječ o sada već legendarnom serijalu, no imajte na umu koliko pozicija spremate kako ne biste izgubili sve ostvareno. Inače, bez obzira što ponuda mjesečnih besplatnih naslova kvalitetom varira, sam BioShock: The Collection u slobodnoj prodaji košta isto kao i godišnja pretplata na PS Plus, a samo prošle godine je ukupna vrijednost svih darovanih igara iznosila gotovo 900 dolara.