Predstavljene besplatne igre za pretplatnike na PS Plus u kolovozu

Lego Star Wars: The Skywalker Saga, Five Nights at Freddy’s: Security Breach i Ender Lilies: Quietus of the Knights su igre koje igrači s PS Plusom mogu uvrstiti u svoje kolekcije bez naknade

Sony nastavlja tradiciju s besplatnim igrama za pretplatnike na PS Plus predstavljanjem novih zanimljivih naslova za mjesec kolovoz. Smjena je, kao i do sada, predviđena za prvi utorak u mjesecu koji ovaj put pada na 6. kolovoza.

Do tog datuma igrači s aktivnom pretplatom mogu u svoje kolekcije uvrstiti Borderlands 3, NHL 24 i Among Us, a od idućeg utorka zamijenit će ih tri nova kandidata: Lego Star Wars: The Skywalker Saga, Five Nights at Freddy’s: Security Breach i Ender Lilies: Quietus of the Knights.

Lego Star Wars: The Skywalker Saga je definitivno jedno od najboljih Lego izdanja koje smo imali priliku zaigrati, a predstavlja svih devet filmova upakiranih u jednu veliku avanturu.

Uz karakterističan humor vezan uz ovaj serijal, igrači imaju priliku zaigrati stotine omiljenih likova iz svijeta Star Warsa na iznimno zabavan način te rješavati brojne zagonetke i izazove.

Likovi iz serijala Five Nights at Freddy’s, unatoč prosječnim igrama u kojima se pojavljuju, tijekom godina su postali svjetski poznati fenomen, pa ne čudi da se ova saga periodički nastavlja. Posljednje izdanje, Five Nights at Freddy’s: Security Breach, je u najmanju ruku prosječno, no s obzirom na to da će tijekom kolovoza biti besplatno za preuzimanje, svakako preporučujemo da ga prisvojite.

Ukratko, kao dječak Gregory, igrači uz pomoć samog Freddyja Fazbeara moraju pobjeći iz Freddy Fazbear’s Mega Pizzaplexa proganjani od strane zastrašujućih likova iz ovog svijeta.

Posljednja igra koja će biti uvrštena u ovu ponudu je Ender Lilies: Quietus of the Knights, bajka smještena u mračni fantazijski svijet. U osnovi je riječ o 2D platformeru s elementima RPG-a u kojem nas očekuje mnogo skakutanja, rješavanja problema i, dakako, borbe protiv zastrašujućih negativaca.

Gledajući Metacritic, Ender Lilies: Quietus of the Knights je najbolje ocijenjena igra besplatne ponude za kolovoz s prosjekom od čak 86 posto, pa je svakako isprobajte.