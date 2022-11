Arnold Schwarzenegger i Milla Jovovich udružuju snage u World of Tanksu

Iako do sada nisu glumili zajedno u filmovima, Arnold Schwarzenegger i Milla Jovovich će zajednički voditi igrače u posebnoj blagdanskoj sezoni popularnog free-to-play napucavanja World of Tanks

Svjetski popularno arkadno napucavanje svih postojećih i nepostojećih tenkova World of Tanks će i ove godine imati posebnu blagdansku sezonu. Za tu priliku Wargaming je angažirao Arnolda Schwarzeneggera i Millu Jovovich koji će po prvi put zajednički "glumiti" i voditi igrače tijekom blagdanskih operacija u World of Tanksu za PC, World of Tanksu Blitz i World of Tanksu Modern Armor. Svaka verzija igre ima specifično trajanje, nagrade i posebne ponude prilagođene platformi na kojoj su dostupne.

Primjerice, u World of Tanks Blitzu sezona traje od 17. do 27. prosinca, a prijavom u igru igrači dobivaju avatare spomenutog dvojca i dodatne bonuse, dok pobjedama u bitkama zarađuju dodatne pogodnosti. Igrači World of Tanks Modern Armora će pak od 13. prosinca do 2. siječnja moći izabrati između Tima Arnold i Tima Milla, te svojim doprinosom pomoći pobjedi svojih odabranika uz, dakako, prigodne nagrade.

Najrasprostranjeniji i najpopularniji je dakako World of Tanks i blagdanska sezona u spomenutom traje od 1. prosinca do 9. siječnja, te uključuje posebne misije i zadatke uz nezaobilazno grindanje resursa za napredak koji u konačnici rezultira s dva nova zapovjednika - Arnoldom Schwarzeneggerom i Millom Jovovich. Dakako, svaki zapovjednik je prigodno "ozvučen" stvarnim glasovima glumaca, a usporedo s priopćenjem, Wargaming je objavio i prigodni promotivni video kojeg donosimo u sklopu ove vijesti.

"Igrala sam heroja u filmovima temeljenim na videoigrama, ali ovo je prvi put da sam osobno u pravoj igri i spremna sam za akciju!", kaže Milla Jovovich i nastavlja: "Za mene je premijerno iskustvo i to što glumim s legendarnim Arnoldom Schwarzeneggerom. Zajedno ćemo voditi igrače do čarobnog Blagdanskog sela i dijeliti specijalne poklone igračima World of Tanksa".

Arnie je također uputio par prigodnih riječi, pa kaže: "Prošle godine sam imao nevjerojatno iskustvo uz World of Tanks i kada su me zamolili da se vratim, odmah sam odgovorio "I'll be back!". Znao sam da će ovogodišnji događaj zaista biti poseban i bio sam u pravu. Čast mi je po prvi put glumiti zajedno sa nevjerojatnom Millom Jovovich".