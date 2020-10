Assassin's Creed Valhalla - planovi nakon izlaska

Novo poglavlje proslavljenog i dugotrajnog serijala Assassin's Creed očekujemo na tržištu za dvadesetak dana, odnosno 10. studenog na svim planiranim platformama izuzev PlayStation 5 za kojeg će Assassin's Creed Valhalla postati dostupan dva dana kasnije, usporedo s premijerom nove Sonyjeve igračke. Kako smo pisali, ovo je poglavlje sage o asasinima i templarima smješteno u doba vikinških osvajanja s naglaskom na tlo Britanije i nudi nešto kraću osnovnu kampanju jer su se igrači navodno žalili da im je Odyssey od prije dvije godine predug i u nekom trenutku im je postao zamoran, što jednim dijelom zbog repetitivnih sporednih zadataka ima logike.

U svom novom obraćanju javnosti, Ubisoft je otkrio planove koji otkrivaju detalje dodatnih sadržaja u vidu besplatnih nadogradnji, sezona, kao i Season Passa kojima će obogaćivati svijet Assassin's Creed Valhalle. Potonji će ugostiti nova područja i pričom vođene zadatke koji će proširivati originalnu igru kroz dvije nove ekspanzije i posebnom bonus misijom The Legend of Beowulf koja će biti dostupna od prvog dana prodaje i otkrit će zastrašujuću istinu iza ove legende, dakako, na igračima prihvatljiv način iz perspektive Ubisofta.

Prva ekspanzija pod imenom Wrath of the Druids stiže tijekom proljeća iduće godine i u istoj će se naši Vikinzi zaputiti u Irsku kako bi otkrili misterij druidskog kulta, te pratili i razotkrili neke njegove pripadnike pri čemu ćemo se upoznati s tamošnjim folklorom i mitovima. Drugi dodatak je u pripremi za ljeto i o njegovom sadržaju nam dovoljno govori i sam naziv The Siege of Paris. Kako kažu autori, imat ćemo priliku sudjelovati u najambicioznijoj vikinškoj bitci koja je za potrebe igre prolongirana i omogućava nam da neprimjetno uletimo u Pariz i pripremimo teren za finalni napad stvarajući prijeko potrebna savezništva i razotkrivajući nove protivnike. Sezonska propusnica je sastavni dio izdanja Assassin’s Creed Valhalla Gold, Ultimate i Collector Editions, a kupci standardne verzije je mogu nabaviti zasebno po prilično paprenoj cijeni od 39,99 dolara.

Usporedo s ovim velikim nadogradnjama sadržaja, Ubisoft je objavio kako su u planu četiri tromjesečne sezone koje uključuju nove narativne sadržaje i događaje u samoj igri. Prva sezona starta u prosincu ove godine i traje do ožujka, a u istoj imamo priliku naseliti novo područje, sudjelovati u tradicionalnom vikinškom festivalu Yule, te isprobati novi način igranja River Raids koji nudi izazovno i dinamično iskustvo pohoda na protivnike rijekama. Uz to, ranije najavljeni element plaćenika, Jomsvikinga, koji omogućava kreiranje vlastitih pratitelja i njihovo uključivanje u pohode će biti dodatno nadograđen, pa ćemo u prvoj sezoni opcionalno posuđivati i one drugih igrača, dok će, kada usluge naših podanika iznajmi netko iz zajednice, isti napredovati, sakupljati iskustvo i iz svakog se pohoda vraćati s omanjim bogatstvom čija količina pak ovisi o njihovom borbenom statusu. Utjecajniji podanik, više srebra, a u konačnici, prva sezona donosi i nove sposobnosti glavnog junaka, novu opremu i oružja, te brojne kozmetičke nadogradnje za naselja, brodove i tako redom.

U svakom slučaju, jako dobre vijesti za sve koji se planiraju pozabaviti Assassin's Creed Valhallom.