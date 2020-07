Assassin’s Creed Valhalla - Odine, poginut ću za te, kao Stjepan Radić za Hrvate!

Proizvođač/Izdavač Ubisoft Montreal/Ubisoft Žanr Akcijska igra Platforme PC, PS4, PS5, Xbox One Datum izlaska Q4 2020. URL https://www.ubisoft.com/en-us/game/assassins-creed/valhalla

Serijal Assassin’s Creed prvi je put predstavljen davne 2007. godine i prvo izdanje je, unatoč gomili tehničkih problema, utrlo put daljnjim nastavcima. Tijekom vremena nagledali smo se brojnih povijesnih razdoblja i događaja, od američkog Rata za neovisnost, do drevnih civilizacija u kojima je priča o sukobu između dva reda na određeni način i započela. Premda je jedanaest glavnih izdanja i još barem toliko sporednih variralo kvalitetom, mirne duše možemo zaključiti kako su posljednja dva, Origins i Odyssey, svakako u samom vrhu liste nama omiljenih, a ako developeri ove godine na isti način nastave niz, izgledno je da će im se pridružiti i Valhalla, koja je već sada rezervirana.

Naime, Assassin’s Creed Valhalla odvest će nas u vikinška osvajanja i naseljavanje Britanije, u kojoj je njihovo prisustvo ostavilo veliki trag u svim aspektima društva. Kako je to zaista izgledalo, možemo samo nagađati, s obzirom na to da se povijest tog doba pisala desetljećima nakon višegodišnjih haračenja, i Vikinzi su mahom opisivani kao krvožedni pogani, kojima je na umu isključivo ratovanje i umiranje sa sjekirom u ruci. Jednako tako, zna se da im se uspješno suprotstavljao Alfred, kralj Wessexa, no ponovno, kako su povijest pisali pobjednici, upitno je koliko je u njoj istine. Alternativnu verziju i pogled s, uvjetno rečeno, vikinške strane, imali smo priliku pogledati u nekoliko sezona televizijskog serijala “Vikings”, a novu prigodu dobivamo krajem godine na mnogo zabavniji način u ulozi lika po imenu Eivor.

Još jedan povratak

Namjerno ga ne želimo spolno definirati, s obzirom na to da će nam na izbor biti muški i ženski predložak kojem ćemo prije samog igranja moći prilagođavati brojne dijelove tijela, poput frizure, odjeće, kao i tetovaža, što će igračima koji su uvijek imali želju oslikati tijelo, no nemaju hrabrosti, itekako dobro sjesti. Sama priča počinje 873. godine, kada se Eivor sa svojim klanom pridružuje pohodu na Britaniju, i iskrcavanjem na njene obale počinje naša avantura. Zanimljivo je kako smo tijekom vremena potpuno zanemarili pravu podlogu od koje je sve krenulo, odnosno da događaje iz prošlosti zapravo prizivaju sadašnji pripadnici reda Assassina, u ovom slučaju, konkretno Layla Hassan. Spomenuta je bila okidač za događaje u Originsu, do kojih je došla istražujući sjećanja grčke plaćenice Kassandre, kao i one u Odysseyu, a svoju ulogu poveznice prošlosti i sadašnjost reprizirat će i u Valhalli.

Iako je očito kako Eivor nije pripadnik/pripadnica Assassina, prema riječima kreativnog direktora Ashrafa Ismaila, već im se u početnim stadijima igre pridružuje. Koje ćemo povijesne ličnosti vidjeti na čijoj strani, ostaje nam vidjeti, no kralj Alfred nesumnjivo će odigrati jednu od ključnih uloga.

U jednom od prvih promotivnih videa imali smo priliku vidjeti i Eivorove “skrivene” oštrice, zaštitni znak Assassina, koje se u ovom slučaju naš lik baš i ne trudi zamaskirati, a za potrebe tematike, borba je dodatno prilagođena tako da je omogućeno istodobno vitlanje s dva oružja, ili čak štita, ako netko ima žarku želju boriti se tako. Uz to, autori nakon više otvorenog pristupa borbi u posljednja dva nastavka ponovno vraćaju naglasak na prikradanje, kako u samim bitkama, tako i prilikom putovanja svijetom, a imat ćemo i priliku stopiti se s masama, kako bismo izbjegli direktne sukobe ili pobjegli od progonitelja. Kad ih već spominjemo, dizajneri su dodatno poradili na raznim tipovima protivnika, kako bi i nakon nekoliko sati ostavili prostor za iznenađenja i otkrivanje njihovih slabih točaka, ali i otkrivanje taktika kojima je najlakše izbjeći njihove inače smrtonosne napade.

Masivno, ali ipak nešto kraće

Kao i ranije, kroz čitavu igru provlačit će se glavna priča, uz brojne sporedne misije, koje će dodatno obogatiti ovaj svijet. Prisjetimo se, Odyssey je sadržavao preko četrdeset sati igrivosti, ako ste se bavili isključivo kampanjom, a ta je brojka narasla na preko stotinu, ako uključimo opcionalne zadatke. Nemamo ništa protiv njih, no prema mišljenju mnogih, bilo je tu previše ponavljanja i obavljanja jednolikih radnji, zbog čega će Valhalla biti nešto kraća. To je svojedobno potvrđeno u objavi Maleka Teffaha iz Ubisofta na Twitteru, no ona je iz očitih razloga kasnije obrisana. Kako god bilo, od sporednih aktivnosti dizajneri najavljuju pecanje, lov, opijanje, tučnjave i brojna druga događanja, a zanimljivost je i podatak da ćemo neke škakljive scenarije moći riješiti diplomatskim putem i sklapanjem saveza dodatno učvršćenih dogovorenim brakovima.

Uz borbene zadatke vezan je i razvoj naselja, koja su ranije pružala pasivne bonuse, no sada ćemo se njima aktivno baviti i služit će kao središnjice, poput, primjerice, broda Normandy u Mass Effectu, te ćemo određivati smjerove kojima će biti razvijana, za što trebamo resurse. Njih, pak, dobivamo napadima na protivnička područja i vodit ćemo naše borbene skupine u pljačkaške pohode, kao i u napade na utvrde, s čime smo bili upoznati u ranijem poglavlju serijala. U potonje možemo povesti i plaćenike koje kreiraju ostali igrači, a ako netko za svoje akcije angažira naše Jomvikinge, kako im je službeni naziv, donijet će nam kući dio plijena.

Zanimljivo je kako će brodovi kao dio vikinškog naslijeđa, ali i samog Assassin’s Creeda kao serijala ponovno biti zastupljeni, uz napomenu da će služiti isključivo u transportne svrhe, dok su borbe plovilima izbačene. Ima logike, dakako, koliko god se to nama ne sviđalo. U svakom slučaju, Valhalla zvuči obećavajuće, tim više što su posljednja dva poglavlja ovog serijala uistinu odlična, pa je, kao i brojni fanovi diljem svijeta, jedva čekamo zaigrati.