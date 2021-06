Avantura Tell Me Why besplatna na Steamu do kraja lipnja

Besplatne stvari privlače publiku, a Steamova uzdanica za mjesec lipanj su sva tri poglavlja epizodne avanture Tell Me Why ekipe Dontnod Entertainmenta

Iako je Steam i ranije znao podijeliti besplatne igre, obično su takve akcije trajale dan-dva, eventualno preko vikenda uz rijetke izuzetke za koje su nam dali nekoliko dana više za prisvajanje, pa nas je nova promocija poprilično začudila. Naime, do kraja lipnja u svoje kolekcije imate priliku uvrstiti epizodnu avanturu Tell Me Why i to ne samo prvu epizodu, već sva tri objavljena poglavlja koja su svojevremeno pokupila brojne nagrade, uključujući priznanje za najbolju igru za Xbox na prošlogodišnjem sajmu Gamescom.

Za spomenutu je pod pokroviteljstvom Xbox Game Studiosa zadužena provjerena ekipa Dontnod Entertainmenta, tvoraci mnogo poznatije franšize Life is Strange, a i u ovom projektu su se pozabavili nadnaravnim. Priča, naime, prati blizance Tylera i Alyson Ronan koji zahvaljujući misterioznoj povezanosti otkrivaju sjećanja na ponekad problematično djetinjstvo u gradiću Alaska. Kako prizivamo sjećanja i pri tome donosimo neke odluke, tako ćemo direktno utjecati na odnos između blizanaca i učvrstiti njihovu vezu. Tijekom ove avanture, susrest ćemo se s nekolicinom likova i pohoditi zanimljive lokacije, te se dotaknuti zrelih tema i proživjeti situacije koje su slične onima iz stvarnosti. Svoj primjerak avanture Tell Me Why prisvojite ovdje.