Avorion u punoj verziji, nova sezona za Anno 1800, The Persistence na novim platformama...

SF Avorion dobio finalno izdanje, menadžerska igra Anno 1800 24. ožujka kreće u novu sezonu, The Persistence najavljen za Xbox One, PC i Switch, a The Dark Eye: Book of Heroes odgođen za ljeto

Proceduralno generirani kooperativni SF Avorion izašao iz early accessa, Ubisoft najavio drugu sezonu za menadžersku strategiju Anno 1800 koja kreće za dva tjedna, dok će PS VR ekskluziva The Persistence uskoro biti dostupna i na ostalim platformama bez obzira koristite li VR uređaje ili igrate na klasičnim monitorima/televizorima. Za kraj ovog bloka, prenosimo objavu izdavača Wild River Games koji kažu kako ćemo na co-op RPG The Dark Eye: Book of Heroes ipak pričekati do ljeta bez ikakvih dodatnih pojašnjenja o uzrocima takve odluke.

Avorion u punom sjaju

Nakon podužeg testiranja tijekom kojeg je pokupio iznimno dobre kritike igrača na Steamu, graditeljsko borbeni SF Avorion je napokon zaživio u finalnom obliku. Sama priča nas vodi u svijet u kojem se nepoznata alijenska rasa pojavila iz portala koji je svojom pojavom umalo uništio galaksiju, a usporedo s njom stiže i nepoznati metalni resurs kojeg isti koriste za izgradnju svojih brodova. Igrači kreću praktički od nule i polako grade reputaciju s kojom im područja bliže portalu postaju dostupna, te dakako, daleko opasnija od onih rubnih. Kako kažu autori, prilikom kreacije igre odlučili su iskoristiti sandbox elemente serijala X i Freelancera, te u njih ubaciti kooperativni multiplayer uz dodatak graditeljskog dijela što je rezultiralo potpunom slobodom pri dizajnu brodova od prilagodljivih blokova koji se proceduralno generiraju i u borbama raspadaju u komadiće ukoliko ih protivnički hitac pogodi.

Iako su sve opcije otvorene i moguće je stvoriti megalomanske letjelice, ipak valja pripaziti na njihovu funkcionalnost i namjenu, pa će za brze istraživačke misije bolje poslužiti manji okretniji brodovi, dok upuštanje u borbena djelovanja uz pozamašnu količinu oklopa zahtijeva i adekvatno naoružanje. Prema opisu, igračima je dana slobodna volja u odlukama i načinu na koji žele graditi svoju karijeru, no preporučljivo je udruživanje s ostalima koje će rezultirati zajedničkim pothvatima poput izgradnje orbitalnih postaja ili čak zajedničko upravljanje kompleksnim brodovima i njihovim sustavima. Dodatne informacije o ovom zanimljivom naslovu potražite na stranicama Steama na kojem ga možete nabaviti po cijeni od 24,99 eura.

Novi sadržaji za Anno 1800

Netom prije izlaska dodatka The Passage prošlog prosinca, Ubisoft je objavio kako Anno 1800 planiraju dodatno nadograđivati novim sadržajima. Isti stižu već 24. ožujka za kada je zakazan početak druge sezone koja je sastavljena od tri dodatka i jedne besplatne nadogradnje. Navedenog datuma stiže Seat of Power koji će nam omogućiti izgradnju velebne palače dostojne vladara industrijskog carstva, a istu možemo obogatiti brojnim dijelovima koji našem imperiju daju pasivne bonuse. Istodobno će na Anno 1800 biti primijenjena besplatna nadogradnja koja uz brojna poboljšanja donosi tri stupnja težine, točnije zarade ovisne o našem utjecaju.

Tijekom ljeta nas pak očekuje drugi DLC ove sezone pod imenom Bright Harvest orijentiran na farme i povećanje učinkovitosti poljoprivrede zahvaljujući otkrićima na području mehanizacije, dok će nas dodatak Land of Lions, kao sadržajno najbogatiji u drugoj sezoni, odvesti u novo područje zajedno s novom pričom. Svim ovim vijestima dodajmo i onu koja kaže kako je Ubisoft odlučio proslaviti prodaju od preko milijun primjeraka najavom besplatnog vikendaškog isprobavanja koji starta u četvrtak, a sve dodatne detalje potražite ovdje.

VR The Persistence bez VR-a

Izdavačka kuća Firesprite Games je objavila kako ovog ljeta planiraju objavu survival horora The Persistence na PC-u, Xboxu One, Switchu i PlayStationu 4 u klasičnoj verziji. Naime, izvorno je spomenuti naslov objavljen kao PS VR ekskluziva s nužnim korištenjem VR uređaja, dok će novo izdanje biti prilagođeno klasičnim zaslonima. Koliko će takav pristup biti funkcionalan, ne znamo, no autori kažu kako rade na prilagodbama, ponajviše na područjima kontrola i korisničkog sučelja, koje će nam pružiti brojne izazove u zastrašujućem okruženju. Sama priča nas vodi na kolonizatorski svemirski brod u dalekoj budućnosti koji je iz nekog razloga preplavljen nevjerojatnim čudovištima i prikazama, a naš je zadatak preživljavanje pod svaku cijenu i pokušaj vraćanja broda na Zemlju. Ova je objava popraćena i prigodnim videom kojeg donosimo u nastavku, a za kraj napomena kako će vlasnici VR verzije za PS4 dobiti nadogradnju koja im omogućava klasično igranje bez dodatne naknade.

The Dark Eye: Book of Heroes tek na ljeto

Premda na stranicama Steama u trenutku pisanja ove objave još uvijek stoji "proljeće 2020." kao predviđeno vrijeme izlaska RPG-a The Dark Eye: Book of Heroes, novo priopćenje izdavača kaže kako ćemo ipak morati pričekati još par mjeseci, točnije do ljeta. Spomenuti je kreiran prema stolnoj igri The Dark Eye koja je navodno iznimno popularna u Njemačkoj, a tamošnja izdavačka kuća River Games je zajedno s razvojnim timom Random Potion i vlasnicima licence Ulisses Spiele odlučila istu preraditi u format prihvatljiviji širem krugu igrača. Prema opisu, The Dark Eye: Book of Heroes će nas nakratko vratiti u "zlatno doba" klasičnih izometrijskih RPG-ova poput Baldur's Gatea kojeg navode kao uzor, te nam priuštiti nezaboravne avanture zajedno s ekipom koju okupimo i koju može voditi računalo ili ih možemo prepustiti prijateljima obzirom na podršku kooperativnog igranja do četiri igrača. Kao i kod sličnih uradaka, na izbor će nam biti razne rase, klase, specijalizacije i nebrojene avanture, a detalje o svemu potražite ovdje.