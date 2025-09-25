Baldur's Gate 3 dobio je punu podršku za Steam Deck zahvaljujući jednom programeru

Premda je Baldur's Gate 3 bilo moguće zaigrati na Steam Decku, nije radio potpuno glatko, zbog čega je programer iz Larian Studiosa samoinicijativno zasukao rukave i odradio majstorski posao

Od izlaska Baldur's Gatea 3 prošle su dvije godine, odnosno pet gledamo li ulazak u early access, no ekipa Larian Studiosa i dalje izbacuje nove zakrpe kojima rješava zaostale tehničke nedostatke.

Nova nadogradnja, „Hotfix 34“, osim ispravaka bugova donosi i dobre vijesti za igrače koji se vole poigrati na Steam Decku, s obzirom na to da je njome ovaj odličan RPG dobio punu podršku za spomenutu igraću platformu.

Moramo napomenuti kako je Baldur's Gate 3 i do sada bilo moguće igrati na Steam Decku, no to iskustvo je bilo polovično jer je koristio dodatni sloj kompatibilnosti Proton, koji u osnovi omogućava igrama za Windowse da rade na SteamOS-u temeljenom na Linuxu.

Kako objašnjava ekipa Lariana, to nažalost dolazi uz cijenu slabijih performansi zbog korištenja više procesorske snage, no novom zakrpom je ovaj naslov prerađen i više ne treba Proton da bi radio, zbog čega koristi manje memorije i procesorske snage, što omogućava glađe izvođenje uz više FPS-a i vremenski kraća učitavanja.

Zanimljivost je kako je za ovu podršku zaslužan samo jedan programer iz Lariana kojem to čak i nije bio službeni zadatak, već je, nezadovoljan performansama na Decku, na prilagodbi radio u slobodno vrijeme pune dvije godine.

Nakon što je šefovima pokazao svoje djelo, iznenadili su se koliko dobro igra radi i nije im trebalo dugo da ga uvrste u novu nadogradnju. Na koji način instalirati igru na Steam Decku, prebaciti snimljene pozicije i koristiti modifikacije, developeri su detaljno objasnili na vlastitim stranicama.