Battlefield 6 neće raditi na Steam Decku, a nema ni planova za Switch 2

Prema najnovijim informacijama koje prenosi TechRadar, fanovi koji su se nadali igranju Battlefielda 6 na svojim Steam Deck uređajima ostat će razočarani. Vijest je stigla iz samog vrha tvrtke Electronic Arts, a potvrdio ju je izvršni potpredsjednik Vince Zampella tijekom multiplayer reveal eventa.

Na pitanje o potencijalnoj podršci za prijenosne PC konzole, Zampella je bio direktan. "Ne radi na Steam Decku", rekao je. "Mislim da postoje neke druge, ne-Steam Deck prijenosne platforme na kojima će vjerojatno raditi, zar ne? Ali ne mislim da je to najbolji način za igranje." Iako nije ponudio službeni razlog, nagađa se da je problem u EA-ovom anti-cheat softveru koji nije kompatibilan s Linuxom, operativnim sustavom na kojem se temelji Steam Deck. To otvara vrata za igranje na drugim prijenosnim uređajima s Windowsima, poput ASUS ROG Allyja.

Slične vijesti stižu i za vlasnike Nintendovih konzola, odnosno one koji iščekuju nasljednika Switcha. Zampella je potvrdio da EA trenutno nema planova za izradu verzije Battlefielda 6 za Nintendo Switch 2. "Još ne radimo za Switch", izjavio je, te dodao: "Ne kažem da nećemo. Samo kažem da to trenutno ne razmatramo."

Za sve ostale igrače, podsjetimo, Battlefield 6 službeno izlazi 10. listopada 2025. godine za PlayStation 5, Xbox Series X i S te PC. Prije samog izlaska, igrači će imati priliku isprobati igru kroz razdoblje ranog pristupa od 7. do 8. kolovoza, nakon čega slijede otvorene bete od 9. do 10. kolovoza te ponovno od 14. do 17. kolovoza iste godine.