Valve će omogućiti gašenje zaslona Steam Decka tijekom preuzimanja igara

Korisnici Steam Decka dugo su tražili od Valvea mogućnost da mogu isključiti zaslon tijekom preuzimanja igara. Više od četiri godine nakon predstavljanja konzole, ta je funkcija napokon uvedena

Matej Markovinović četvrtak, 6. studenog 2025. u 13:55
📷 Foto: Valve
Foto: Valve

Valve je u sklopu najnovije beta verzije SteamOS-a najavio novu funkciju za Steam Deck koja korisnicima omogućuje da preuzimaju ili ažuriraju igre uz isključen zaslon.

„Preuzimanje sa isključenim zaslonom dostupno je na dva načina. Dok Steam Deck preuzima sadržaj, pritiskom na gumb za napajanje pojavljuje se novi dijalog koji pita želite li nastaviti preuzimanje uz isključen zaslon. Ako odaberete Nastavi, Steam Deck će prijeći u novi način preuzimanja s niskom potrošnjom energije. Osim toga, uređaj će automatski ući u taj način rada nakon određenog vremena neaktivnosti”, objašnjavaju iz Valvea.

📷 Foto: Valve
Foto: Valve

Korisnici su dugo tražili ovakvo rješenje jer je do sada bilo potrebno ostaviti zaslon uključen tijekom preuzimanja, što je trošilo bateriju i povećavalo zagrijavanje uređaja. Značajka je inače uključena prema zadanim postavkama dok je Steam Deck priključen na struju, a može se ručno aktivirati i pri radu na bateriji.

Iz Valvea navode da ako razina baterije padne ispod 20 posto, uređaj automatski prelazi u potpuno stanje mirovanja i preuzimanje se pauzira.

 



Uzmi AV receiver na rate

Denon, Yamaha, Marantz

Iskoristi posebnu ponudu i nabavi vrhunski AV receiver uz mogućnost plaćanja do 36 rata bez kamata! Uživaj u savršenom kućnom kinu i bogatom zvuku – ponuda vrijedi ograničeno.

Kupi

Best Buy 8K receiver

Na rate

DENON AVR-X2800H

Denon AVR-X2800H pruža vrhunski 8K video, 3D zvuk i snažnih 95W po kanalu. Uživaj u Dolby Atmos i DTS:X surroundu, bežičnom HEOS streamingu te potpunoj povezivosti uz 6 HDMI ulaza. Savršen za kućna kina srednje veličine.

699 € Kupi

Personalizirano audio iskustvo.

Akcija

KEF LS50 Wireless II

Bežični zvučnici sa Uni-Q driverom, frekvencijski odziv 45 Hz – 28 kHz, izlazna snaga po zvučniku LF: 280W, HF: 100W, podrška za AirPlay 2, Google Chromecast, ROON Ready, UPnP kompatibilnost, Bluetooth 4.2, Wi-Fi.

1.999 € 2.499 € Akcija

Pogodni za manje i srednje velike sobe.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE509

Dvosistemski podni zvucnici, raspon: 32Hz-28kHz (+/- 6dB), osjetljivost: 89dB, peak SPL: 115dB, maksimalna snaga: 175W, crossover frekvencija: 2.9kHz, impedancija: 6 ohma.

2.380 € 2.800 € Akcija

Sofisticiran, čist i suvremen dizajn

Akcija

Q ACOUSTICS 5040

Q Acoustics 5040 holme oak samostojeci zvucnik, dvije novo razvijene 12,5 cm bas/srednjotonske jedinice, visokotonska jedinica potpuno odvojena od ostatka kutije, kompaktni samostojeci zvucnik dostupan u cetiri boje

769 € 1.300 € Kupi

Load Adaptive Phase kalibracija.

Akcija

TECHNICS SC-C30EG-K

Bežicni zvucnik s ugradenim Bluetoothom i Chromecastom, sve u elegantnom i kompaktnom kucištu.

549 € 599 € Kupi

Integrirano pojacalo klasičnog stila.

Akcija

JBL SA550 Classic

Bluetooth ulaz s Hi-res AptX®Adaptive tehnologijom, 3 digitalna ulaza s koaksijalnim i Toslink prikljuccima, DAC s ESS ES9038K2M DAC cipom, 4 analogna ulaza ukljucujuci MM phono stage, Class G topologija pojacala za ultra nisku distorziju, izlazna snaga 90W po kanalu pri 8O, 150W pri 4O.

1.599 € 1.989 € Akcija