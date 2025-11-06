Valve će omogućiti gašenje zaslona Steam Decka tijekom preuzimanja igara

Korisnici Steam Decka dugo su tražili od Valvea mogućnost da mogu isključiti zaslon tijekom preuzimanja igara. Više od četiri godine nakon predstavljanja konzole, ta je funkcija napokon uvedena

Valve je u sklopu najnovije beta verzije SteamOS-a najavio novu funkciju za Steam Deck koja korisnicima omogućuje da preuzimaju ili ažuriraju igre uz isključen zaslon.

„Preuzimanje sa isključenim zaslonom dostupno je na dva načina. Dok Steam Deck preuzima sadržaj, pritiskom na gumb za napajanje pojavljuje se novi dijalog koji pita želite li nastaviti preuzimanje uz isključen zaslon. Ako odaberete Nastavi, Steam Deck će prijeći u novi način preuzimanja s niskom potrošnjom energije. Osim toga, uređaj će automatski ući u taj način rada nakon određenog vremena neaktivnosti”, objašnjavaju iz Valvea.

Foto: Valve

Korisnici su dugo tražili ovakvo rješenje jer je do sada bilo potrebno ostaviti zaslon uključen tijekom preuzimanja, što je trošilo bateriju i povećavalo zagrijavanje uređaja. Značajka je inače uključena prema zadanim postavkama dok je Steam Deck priključen na struju, a može se ručno aktivirati i pri radu na bateriji.

Iz Valvea navode da ako razina baterije padne ispod 20 posto, uređaj automatski prelazi u potpuno stanje mirovanja i preuzimanje se pauzira.