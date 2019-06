Baldur's Gate, Planescape Torment, Icewind Dale i Neverwinter Nights stižu na konzole

Prije par mjeseci je izdavač Skybound Games, razvojni tim kojeg je osnovao tvorac popularnog post-apokaliptičnog svijeta The Walking Dead, rekao da bi konzolaši uskoro mogli uživati u kultnim RPG-ovima koji su do sada bili dostupni samo za računala. Danas je stigla potvrda te vijesti uz više detalja o tome što je u pripremi i kako će to izgledati.

U suradnji s razvojnim timom Beamdog, koji je već pripremio razne klasike za moderna računala, najavili su D&D Classics Enhanced Edition - paket u kojem se nalaze Baldur's Gate, Baldur's Gate 2 i ekspanzija Siege of Dragonspear, Planescape: Torment, Neverwinter Nights i Icewind Dale. Kao što ime sugerira, radi se o dorađenim verzijama ovih RPG-ova koji će biti posebno prilagođeni igranju na konzolama.

To konkretno uključuje podršku za widescreen ekrane visokih rezolucija, nove likove i klase, poboljšanje i dorađene kontrole, proširene mogućnosti za izradu likova, novi glasovi, poboljšanja multiplayer funkcionalnosti, redizajnirana korisnička sučelja, novi sadržaji, te naravno brojni ispravci bugova i dodatno balansiranje.

Što se tiče datuma izlaska, najprije stižu oba Baldur's Gatea uz sve DLC-ove u jednom paketu i Planescape: Torment i Icewind Dale u drugom 27. rujna, dok će Neverwinter Nights sa svih 10 DLC ova postati dostupan tek 6. prosinca. Sva tri ova paketa prodaju se po cijeni od 50 američkih dolara, a predbilježbe su otvorene putem Skyboundove trgovine.

Zanimljivo je da ova najava stiže dan nakon što je Larian Studios (tvorci Divinity: Original Sina i nastavka) natuknuo da bi uskoro mogli najaviti Baldur's Gate 3, pogotovo zato što taj kultni serijal ove godine slavi 20. rođendan. Sajam E3 započinje idućeg vikenda i sigurni smo da ćemo detalje o velikom broju igara saznati upravo tada, bez obzira na to što su ga neki veći izdavači odlučili ove godine preskočiti.