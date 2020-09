Battle royale i 3D Mario kolekcija među najavama za 35. obljetnicu Super Maria

Super Mario Bros. je danas proslavio 35. rođendan, a Nintendo je ljubiteljima ovih igara pripremio posebnu Direct prezentaciju u kojom se pozabavio isključivo naslovima iz serijala. U prezentaciji koja je trajala malo više od 16 minuta dobili smo solidnu količinu informacija, pa idemo redom.

Prva stvar bila je retro konzola imena Game & Watch: Super Mario Bros. Na ovom će uređaju igrači moći igrati NES original, The Lost Levels i Mario verziju igre Ball, a usput će poslužiti i kao digitalni sat. Svi zainteresirani kupci moći će ga nabaviti od 13. studenog, a evo kako izgleda u akciji.

Nakon toga smo dobili prvu u nizu novih verzija Mario igara za Switch. Wii U naslov Super Mario 3D World dobiva port za najnoviju i veoma popularnu Nintendovu konzolu uz neke dodatke. Najavljeni su lokalni i online kooperativni modovi, novi leveli koji se kriju iza imena Bowser's Fury, kao i dvije nove amiibo figurice (Cat Peach i Cat Mario). Sve navedeno stiže 12. veljače 2021. godine.

Ako može Tetris battle royale, zašto ne bi mogao i Mario battle royale? Nintendo je najavio Super Mario Bros. 35, novu igru u kojoj ćete se natjecati protiv 34 drugih igrača u kojoj posljednji Mario koji preživi na sve kaotičnijim stazama pobjeđuje. Sve neprijatelje koje porazite šaljete drugim igračima na njihove verzije levela, ali isto vrijedi i za vas. Ova igra izlazi 1. listopada, a do 31. ožujka iduće godine bit će ekskluzivno dostupna kao Nintendo Switch Online naslov. Više detalja nalazi se ovdje.

Dugo se šuškalo da Nintendo priprema kolekciju 3D Mario igara za Switch, a danas su to i potvrdili. Super Mario 3D All Stars uključuje Super Mario 64, Super Mario Sunshine i Super Mario Galaxy i stiže na Switch 18. rujna. Iako se ne radi o remasterima, sve tri igre imaju veću rezoluciju, prilagođene su novoj konzoli, a oni koji vole glazbu iz igara moći će je preslušavati u Music Player modu. Ono što je neobično je da na službenim stranicama piše da će Nintendo kolekciju prodavati samo do 31. ožujka iduće godine, ali igrači barem imaju malo više od pola godine za razmisliti žele li je nabaviti.

Posljednja veća najava koja je preostala je Mario Kart Live: Home Circuit, a kao što joj ime kaže, oni koji žele po svojim dnevnim boravcima slagati trkaće staze i upravljati pravim igračkama, moći će to napraviti kroz ovo AR iskustvo. Službeni opis kaže sljedeće: "Fizički Kart reagira na pojačanja unutar igre i u stvarnom svijetu, zaustavlja se kada u nešto udari i može se na njega utjecati na više načina ovisno o samoj utrci." Staze ćete raditi sami, pa ćete ovisno o mašti stvarati ono što vam se čini najzabavnije. Možete birati između Mario i Luigi seta, igra izlazi 16. listopada, a svi detalji nalaze se ovdje.

Oni koji su već danas željni retro platformerske akcije na svojem Switchu moći će nabaviti Super Mario All-Stars kolekciju koja uključuje Super Mario Bros., Super Mario Bros.: The Lost Levels, Super Mario Bros. 2 i Super Mario Bros 3. Osim toga, do 31. ožujka 2021. godine će trajati ovo slavlje i Nintendo će u svoje druge igre ubacivati ekipu iz svijeta Maria. Za sve koji žele biti u toku sa slavljem pripremljene su posebne stranice, a ako želite pogledati cijeli Direct u komadu, video se nalazi ispod teksta.