Besplatne igre - Epic dijeli dvije avanture, igrači World of Tanksa mogu dobiti Master of Orion

Došao je novi četvrtak, što znači da je vrijeme za smjenu besplatnih igara u digitalnoj trgovini za prodaju igara koju je početkom prosinca 2018. godine otvorio Epic Games, a uz njih su tvorci besplatnog MMO-a World of Tanks pripremili posebnu ponudu za sve one koji igraju tu igru.

Krećemo s ponudom u Epic Games Storeu, a prva od dvije besplatne igre koja se nudi narednih tjedan dana je najbolje ocijenjena detektivska avantura u serijalu Sherlock Holmes. Razvojni tim Frogwares je prije malo manje od šest godina izdao Crimes and Punishments u kojima su igrači mogli obuti cipele i na glavu staviti šešir najpoznatijeg svjetskog detektiva i riješiti šest napetih slučajeva.

U pravom stilu gospodina Holmesa, istraživat ćete samo stvari za koje smatra da su vrijedne njegovog vremena i koje uključuju nevjerojatne pljačke, misteriozna umorstva i osobe koje su nestale, a neke od njih imaju i elemente nadnaravnog. Svi koji se žele podružiti s legendarnim Sherlockom Holmesom i njegovim vjernim pomagačem Dr. Watsonom neka se zapute na ove stranice i dodaju igru u svoju kolekciju.

Druga igra koju Epic Games ovog tjedna nudi također je avantura, ali s pogledom iz prvog lica uz elemente horora i trilera. Nezavisni razvojni tim Storm in a Teacup je inspiraciju potražio u igrama kao što su SOMA i BioShock, a glavna junakinja ove priče je novinarka koja je 1897. godine otišla istražiti Helios. Radi se o plovilu kojeg je dizajnirao Nikola Tesla i na kojem je radila njena sestra koja je nestala.

Ono što je nakon malo detaljnijeg pregleda broda dočeka nije nimalo oku, a ni nosu ugodno - raspadnuti leševi posvuda i upozorenje koje kaže "Karantena!". Na vama je da istražite Helios, pronađete sestru, saznate što je pošlo po krivu i kakvi su se to eksperimenti vršili. Close to the Sun možete dodati u svoju kolekciju na ovim stranicama, ako vam opis zvuči privlačno.

Standardno, ponuda vrijedi do idućeg četvrtka u 16 sati kada će ove dvije igre zamijeniti nove. Epic nam opet odmah otkriva čemu se možemo veseliti, pa će za tjedan dana besplatno biti dostupne akcijska igra Just Cause 4 i trkaća igra s naglaskom na priči, Wheels of Aurelia.

Posljednja ponuda koju ćemo danas izdvojiti namijenjena je onima koji igraju World of Tanks. Wargaming želi svim svojim igračima besplatno podijeliti novu verziju kultne 4X strategije Master of Orion. Original je izašao 1993. godine, ali je prije četiri godine NGD Studios, u suradnji s developerima koji su napravili prvu igru u serijalu, pripremio moderniziranu i uljepšanu verziju koja je zadržala isto ime.

Ako igrate World of Tanks, sve što morate napraviti je odraditi jednu misiju u World of tanks Random Battles ili Grand Battles od danas do 23. travnja. U tom periodu, svi oni koji obave misiju mogu kroz Wargaming.net Game Center preuzeti svoj primjerak koji uključuje osnovnu igru, Revenge of Antares DLC, Terran Khanate rasu vanzemaljaca i Retro Fleets iz Collector's verzije igre. Osim igre, moći ćete ukrašavati svoje tenkove i dati im svemirski izgled.

Svi oni koji su zainteresirani za ovu ponudu, ali inače ne igraju taj MMO, mogu napraviti korisnički račun i besplatno ga preuzeti na ovim stranicama, gdje će pronaći i više detalja o samoj igri. Master of Orion je još dostupan putem Steama i GOG-a, a sve informacije o toj znanstveno-fantastičnoj strategiji možete proučiti na službenim stranicama.