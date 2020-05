Besplatne igre, promocije i demo verzije koje možete isprobati ovog vikenda

Epic Games Store besplatno dijeli igre, Ubisoft je pripremio besplatan vikend za Far Cry 5, a na GOG-u su dostupne demo verzije za dvije nadolazeće THQ Nordic igre i System Shock

Bliži se još jedan vikend, što znači da je vrijeme za nove promotivne ponude. Uz Epic Games, koji svakog četvrtka mijenja besplatne igre koje dijeli, ovog vikenda možete putem Uplayja zaigrati petu igru u serijalu Far Cry, dok je THQ Nordic u sklopu rasprodaje koja se trenutno održava na GOG-u pripremio demo verzije za Destroy All Humans i Desperados 3.

Ako ste zainteresirani za besplatno proširivanje svoje kolekcije putem Epic Games Storea, koja je od otvaranja te digitalne trgovine za prodaju igara mogla uključivati čak 107 igara, imate tjedan dana za preuzeti Borderlands: The Handsome Collection . Kao i za Grand Theft Auto V, vijesti o tome koje će igre Epic dijeliti procurile su prije nego što su trebale, a osoba koja je došla do informacija opet je bila u pravu.

The Handsome Collection obuhvaća Borderlands 2 i Borderlands: The Pre-Sequel, kao i sve DLC-ove koji su za obje igre izašli. Gearbox je ovaj paket pripremio prošle godine, kada su najavili Borderlands 3, a već su ga igrači mogli po veoma povoljnim cijenama nabaviti na drugim servisima. Ipak, ovo je prvi put da ga možete dobiti na poklon, pa se zaputite ovdje ako želite igrati te igre.

Osim ove, danas su dvojac Terri Vellmann & Doseone uz pomoć Devolver Digitala izdali novu, bizarnu igru imena SLUDGE LIFE koju dijele potpuno besplatno. Svi koji žele vandalizirati neobičan planet prekriven muljem, upoznavati osebujne NPC-jeve i ispuštati plinove na zapovijed, mogu ovu igru dodati u svoju kolekciju bez izdvajanja novaca.

Drugu ponudu pripremio je Ubisoft, koji je od početka pandemije koronavirusa podijelio nekoliko igara i odradio nekoliko promocija. Ovog puta su se usmjerili na besplatan vikend za prilično dobro prihvaćen Far Cry 5. Peti punokrvni nastavak odveo je igrače u fiktivni okrug Hope u saveznoj državi Montana, a uz tipične elemente koji se očekuju od Ubisoftovih naslova, tim je pripremio mračniju priču i još jednog glavnog negativca kojeg ćete pamtiti (iako je Vaas iz Far Cryja 3 još uvijek na vrhu).

S preuzimanjem možete započeti danas, a promocija traje od 29. do 31. svibnja. Ponuda vrijedi samo za PC verziju i morate imati Ubisoftov korisnički račun i instaliran Uplay. Za detalje se zaputite ovdje, a ako vam trebaju dodatne informacije za Far Cry 5, pronaći ćete ih na službenim stranicama.

Posljednja stvar koja bi vas mogla zanimati jesu demo verzije tri nadolazeće igre koje su dostupne na GOG-u. Jučer je na ovom servisu pokrenuta ljetna rasprodaja, a svi zainteresirani igrači mogu preuzeti demo za Desperados III, Destroy All Humans! i novu verziju System Shocka. Treća spomenuta igra još uvijek nema datum izlaska, ali ćete zato nove Desperadose moći zaigrati 16. lipnja i novu verziju akcijske igre u kojoj kao vanzemaljac radite probleme na našem planetu nabaviti 28. srpnja.

Osim ove tri igre, nude se i demo verzije za četiri nezavisna naslova – Cris Tales, Vargus – The Riven Realms: Prologue, Spiritfarer i CARRION. Sve četiri izgledaju obećavajuće, pa ako želite vidjeti sami o čemu se radi u svakoj, posjetite stranice na GOG-u.

Što se same rasprodaje tiče, na popustu se našlo više od tri tisuće igara i dodataka, a kao i uvijek, GOG ekipa je pripremila razne pakete podijeljene po žanrovima, razvojnim timovima i vremenu kada su izašle. Uz to, na taj su servis jučer stigle i igre Arkane Studiosa (serijal Dishonored i Prey), kao i Metro Exodus. Summer Sale trajat će do 15. lipnja, pa bacite oko ako želite proširivati svoju digitalnu kolekciju igara.