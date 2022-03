Besplatne igre za PS Plus u travnju predvodi multiplayer Hood: Outlaws & Legends

Hood: Outlaws & Legends, SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated i Slay the Spire su igre koje će pretplatnici na PlayStation Plus moći prisvojiti od utorka, 5. travnja

Kao i krajem svakog mjeseca, Sony je odlučio otkriti koje besplatne igre očekuju pretplatnike na njihov servis PlayStation Plus. Za travanj su nam pripremili Hood: Outlaws & Legends, SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated i Slay the Spire koje će postati dostupne u utorak, 5. travnja, a do tada još imate priliku ugrabiti poklone u vidu Ark: Survival Evolveda, Team Sonic Racinga, Ghostrunnera (PS5) i Ghost of Tsushima: Legendsa.

Smješten u surovo srednjovjekovno doba, Hood: Outlaws & Legends predstavlja PvPvE igrivost u kojoj će se dva tima po četiri igrača nadmetati u krađi dragocjenosti kako bi osvojili simpatije pučana i pokoji zlatnik utrpali u vlastite džepove. Osim što će se lopovi međusobno nadmudrivati prikradanjem ili direktnim sukobom, problem će predstavljati i stražari pod kontrolom računala.

Svaki lik posjeduje unikatne sposobnosti, no kao i u sličnim igrama, za uspjeh je nužna komunikacija i suradnja igrača unutar tima. Osim ovog načina igranja, Hood: Outlaws & Legends donosi i klasični PvE u kojem igrači kontroliraju točke interesa i pokušavaju prikupiti što više blaga u zadanom vremenu, uz uvjet da prežive.

Sve vezano uz SpužvaBoba nije jednostavno, pa tako ni naziv igre koja se od utorka dijeli na PS Plusu. SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated nas vodi u Bikini dolinu gdje će poglavito mlađi igrači uživati u avanturama priglupe spužve i još gluplje zvijezde Patrika kojima će se pridružiti i Luna, vjeverica koja živi pod morem. Kao i animirani serijal, igra je prepuna humora i suludih situacija zbog kojih je dobila vrlo visoke ocjene i igrači je hvale na sva usta.

Treća igra koja se dijeli tijekom travnja, Slay the Spire, je također pokupila iznimno visoke ocjene, a riječ je o spoju kartaškog načina igranja i roguelikea zbog čega je na trenutke frustrirajuća, no mase igrača hvale takav pristup, te navode kako je ovo "kartaška igra za koju nisu ni znali da je žele igrati". Uglavnom, sasvim solidna ponuda za travanj.