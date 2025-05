Amazon do kraja mjeseca besplatno dijeli 23 igre

U slučaju da se još uvijek niste pretplatili na Amazon Prime, ovog mjeseca to biste ipak mogli poželjeti učiniti jer Amazon opet dijeli tonu videoigara po nepobjedivoj cijeni od nula eura.

Na servisu Prime Gaming trenutačno su tako dostupne Star Wars Galactic Battlegrounds Saga, Lego Star Wars: The Complete Saga, Styx: Master of Shadows i The Invisible Hand.

Sljedećeg četvrtka (8. svibnja) na red će doći Wolfenstein II: The New Colossus Digital Deluxe Edition, Amnesia: Rebirth, Hypnospace Outlaw i Doors – Paradox, a onog nakon njega (15. svibnja) Saints Row: Gat out of Hell, Endless Legend Definitive Edition, Golf with Your Friends, Legacy of Kain: Blood Omen 2 i Mail Time.

Konačno, 22. svibnja moći ćemo zaigrati Fate, Thief 2: The Metal Age, Everdream Valley, Chessarama, The Lost Ashford Ring i Samurai Bringer, a 29. svibnja također i Trinity Fusion, Masterplan Tycoon, Liberté te Jennifer Wilde Unlikely Revolutionaries.