Besplatni vikend za Marvel's Midnight Suns, Far Cry 6 i Age of Empires IV: Anniversary Edition

Iako nisu trajno besplatni, Marvel's Midnight Suns, Far Cry 6 i Age of Empires IV: Anniversary Edition je moguće isprobati tijekom vikenda i naknadno odlučiti isplati li se investirati u njih

Iako je ponuda svježih naslova prilično jaka, uvijek se nađe mjesta za igre koje smo svojevremeno iz nekog razloga propustili, a još je bolje kada za njih ne moramo ništa platiti prije no što se uvjerimo da nam odgovaraju i da će nam se investicija isplatiti.

Ovog vikenda nam se pruža prilika zaigrati tri zvučna naslova, Marvel's Midnight Suns, Age of Empires IV: Anniversary Edition i Far Cry 6, do čega prva dva putem Steama, dok je Far Cry 6 vezan uz Ubisoft Connect, ali i dostupan i u verzijama za konzole na kojima se pojavio.

Kako je poznato, Far Cry 6 nas vodi na tropski otok Yara na kojem preuzimamo ulogu Dani Rojas i priključujemo se pokretu otpora s namjerom svrgavanja opakog diktatora Antóna Castilla. Kao i svako izdanje ove dugotrajne franšize, i šesto poglavlje nam donosi otvoreni svijet u kojem ćemo laganim napretkom i sve težim izazovima polako ali sigurno preuzimati teritorij i u konačnici se sukobiti s glavnim negativcem. Ukoliko vam se Far Cry 6 svidi, sav ostvareni napredak se prenosi u punu verziju ukoliko se odlučite na kupnju, a Ubisoft vam u tom slučaju daruje do 70 posto popusta ovisno o odabranoj inačici.

Iako je Marvel's Midnight Suns kod kritike i igrača dobivao mahom odlične ocjene, prodajom je debelom podbacio, pa ne čudi da je nakon samo dva mjeseca od izlaska pokrenut ovakav oblik promocije. Za razliku od sličnih igara na temu superjunaka, Marvel's Midnight Suns nudi bogato iskustvo vođeno pričom ukomponirane u RPG elemente i taktičku borbu koju krasi inovativni kartaški sustav.

Iako u igru okupljamo tim poznatih likova iz Marvelovih svjetova poput Avengersa i primjerice X-Mena, svog heroja stvaramo potpuno sami, dok se borba temelji na prokušanom poteznom receptu serijala XCOM, što ne čudi obzirom da Marvel's Midnight Suns potpisuje razvojni tim Firaxis Games. Kako i dolikuje, ovom promocijom je pokrenut i privremeni popust od 40 posto koji je aktivan do 2. ožujka, a dodatne detalje potražite ovdje.

Isti popust, doduše do 23. veljače, vrijedi i za Age of Empires IV: Anniversary Edition kojeg također možete isprobati i nabaviti putem Steama. Posljednji nastavak svojevremeno iznimno popularnog RTS serijala je fokusiran na vremensko razdoblje od ranog srednjeg vijeka do početka renesanse, a izvorno donosi četiri opsežne kampanje i osam civilizacija, da bi prije par mjeseci povodom prve godišnjice igre, autori dodali dodatne dvije nacije.

Ono što nas je posebno oduševilo kod ovog poglavlja je povijesna podloga koja se ne bavi velikim ekspanzijama pojedinih naroda kao ranije, već je fokusirana na manje, ali ništa manje značajne pohode i ratove uz detalja objašnjenja koja će oduševiti svakog kućnog povjesničara.