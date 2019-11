Besplatno nabavite Bad North Jotunn Edition i Serial Cleaner

Ovog tjedna je ponuda besplatnih igara nešto mršavija, ali smo sigurni da se svi pripremaju za Black Friday i Cyber Monday rasprodaje. Epic Games je nakon perioda darežljivog dijeljenja po dvije igre svakog tjedna sada opet prešao na jednu, a od sada do idućeg četvrtka možete preuzeti minimalističku strategiju Bad North Jotunn Edition.

U njoj ćete se braniti od brutalnih napada Vikinga, a svaki prelazak kroz igru sastoji se od proceduralno generiranih otoka koji služe kao mape. Na svaku vodite nekoliko zapovjednika koji upravljaju posebnim jedinicama, a svaka vrsta ima svoje prednosti i nedostatke. Igra je prilično zabavna i unatoč izgledu i pristupu teža nego što biste pomislili. Ako vas zanima, treba vam Epic Games korisnički račun i klik na ove stranice za preuzimanje. Idućeg tjedna će se također dijeliti samo jedna igra, a već sada znamo da je to akcijski platformer Rayman Legends.

Drugu igru ovog tjedna nudi Humble Bundle i to samo u ograničenim količinama, pa ako vas zanima bolje je da požurite. Radi se o akcijskoj igri sa šuljanjem u kojoj ćete utjeloviti čovjeka koji radi kao čistač za mafijaše. To znači da kada njegova ekipa ostavi krvavi kaos na svakakvim mjestima zločina, na vama je da počistite i da vas policija u tom procesu ne uhvati. Sve što morate napraviti je ostaviti svoju mail adresu i zatim ćete dobiti svoj ključ za aktivaciju Serial Cleanera na Steamu. Osim što ponuda traje dok Humble ima ključeva, igru morate aktivirati do 29. studenog ili vam kod više neće vrijediti.

Uz to što dijele igru besplatno, Humble je pokrenuo svoju jesensku rasprodaju za koju kažu da su snizili cijene za tisuće igara, a ona traje do 3. prosinca u 19 sati. Ako ste raspoloženi za trošenje novaca, zaputite se na ove stranice kako biste proučili cijelu ponudu.