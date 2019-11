Besplatno preuzmite Costume Quest i Soma putem Epic Games Storea

Iako smo zakoračili u novi mjesec i američki blagdan uz koji se vežu svakakve i sve jezive stvari, Halloween ili po naški Noć vještica, je iza nas, to ne znači da ne možete odigrati još koju zastrašujuću igru ili igru s takvom tematikom. Tu ideju imao je i Epic Games koji i dalje nastavlja s tjednim dijeljenjem dvije besplatne igre u svojoj trgovini.

Za one koji se žele osjećati nelagodno i žele da ih nešto straši dobit će duplu dozu ako se još uz to boje svega što se nalazi ispod površine mora, budući da se radnja horora Soma upravo tamo i odvija. Za igru su zaslužni tvorci kultnog horora Amnesia: The Dark Descent, Frictional Games, a kao i taj naslov i ovaj je oduševio brojne igrače. „Radi se o znanstveno-fantastičnoj igri i uznemirujućoj priči o identitetu, svijesti i o tome što znači biti čovjek“, kaže ekipa Frictionala. Dodajte tome razne tajne, zastrašujuća stvorenja i sveprisutan AI i čeka vas prava zabava.

Ako ipak želite nešto lakše, šarenije i humorističnije, tu je spoj RPG-a i avanture za koji je zaslužan Double Fine. U Costume Questu ćete napraviti svoj lik, odlaziti od kuće do kuće u tri različita okruženja i skupljati slatkiše odrađivanjem raznih zadataka, okupljanjem ekipe i borbom protiv zlih Repugiansa. Iako je igra možda više namijenjena mlađoj publici, sigurno će zabaviti i starije željne nečeg laganog i zabavnog prožetog humorom.

Obje igre možete u svoje Epic Games Store kolekcije besplatno dodati do idućeg četvrtka kada će postati dostupna druga dva indie hita. Obje igre su prilično teške, pa ako budete htjeli vježbati svoje reflekse i borbu protiv velikog broja neprijatelja kojima ne treba mnogo da vam okončaju život, moći ćete preuzeti Nuclear Throne i Ruiner.