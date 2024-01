Bethesda sutra pokreće testiranje preko sto nužnih ispravaka u Starfieldu

Starfield je jedan od naslova od kojih se mnogo očekivalo, no unatoč manjim zamjerkama na račun igrivosti, tehnička strana igre je ta koja je odbila igrače od daljnjeg igranja

Starfield je u najavama zvučao kao ostvarenje snova ljubitelja SF RPG-a, no premda je veliki dio obećanog i ispunjen, tehnički je igra podbacila u brojnim segmentima.

Igrači su sami zasukali rukave i modifikacijama rješavali stvari koje su se na taj način dale poboljšati, no masa toga je ipak trebala čekati developere koji su i do sada hitne probleme pokušali riješiti u najkraćem roku kako bi spriječili osipanje zajednice, no Starfield još uvijek boluje od popriličnog broja neriješenih stavki. Sudeći po svježem tweetu Bethesde, za dva tjedna bi se situacija u ovoj svemirskoj operi trebala vidno popraviti obzirom da su najavili veliku zakrpu s preko sto poboljšanja.

Ova najava je objavljena krajem prošlog tjedna, a u istoj kažu kako će 17. siječnja, odnosno sutra, pustiti u rad najveću nadogradnju Starfielda do sada koja će biti dostupna u Steam Beta razvojnoj inačici, odnosno igrači će je moći testirati naredna dva tjedna. Na temelju njihovih povratnih informacija će se izgledno raditi dodatne manje ispravke mogućih nepravilnosti, a prema planu, zakrpa bi za dva tjedna trebala zaživjeti i u službenoj verziji igre za PC, kao i za konzolu Xbox Series X|S koju muče identični problemi.

Nažalost, o konkretnim izmjenama i poboljšanjima nema ni slova, no sigurni smo da ovo nije posljednja nadogradnja Starfielda i da će ih u ovoj godini biti još nekolicina, poput primjerice najavljene službene podrške za modifikacije putem kontroverznog Creationsa koji je aktivan i u ostalim Bethesdinim naslovima, a prašina oko njega se podigla nakon što je modderima omogućeno da svoje uratke naplaćuju.

Nije poznato hoće li nakon toga "neslužbene" modifikacije na poznatoj destinaciji NexusMods i dalje biti primjenjive, no obzirom da je Skyrim već prošao sličan tretman, izgledno je da hoće.