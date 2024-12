Indiana Jones and the Great Circle neće sadržavati omraženu anti-piratsku zaštitu

Za Denuvo, anti-piratsku zaštitu nadaleko poznatu po tome što počesto uzrokuje sve od usporavanja računala do nemogućnosti pokretanja igre, u Indiana Jones and the Great Circleu nema mjesta

Premda su svemrežjem nedavno počele kolati glasine da je Bethesda željno iščekivani Indiana Jones and the Great Circle u zadnji čas odlučila „oplemeniti” Denuvom, to ipak nije slučaj.

Naime, iz Bethesde su pojasnili kako su omraženu anti-piratsku zaštitu implementirali isključivo u verziju igre namijenjenu recenzentima i to kako bi spriječili neželjeno curenje informacija neposredno prije izlaska. Drugim riječima, neovisno o tome jeste li već ugrabili Indiana Jones and the Great Circle: Premium Edition ili ćete se ipak zadovoljiti standardnom verzijom igre, od grozomornog Denuva ne morate strahovati.

Indiana Jones and the Great Circle: Premium Edition za PC i Xbox Series X/S izaći će već sutra, standardna verzija sljedeći ponedjeljak, dok se verzija za PlayStation 5 očekuje u proljeće 2025. godine.