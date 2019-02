BioWare i EA objavili dugoročne planove za Anthem

Nakon dvije demo verzije, privatne i otvorene, BioWare i EA objavili su kako su zadovoljni količinom igrača koja je zaigrala tu kooperativnu pucačinu iz trećeg lica i povratnim informacijama koje su dobili. Prvi demo je bio problematičan, drugi je prošao bolje, pa su nam sad odlučili reći što možemo očekivati kad dođemo do kraja igre i uskočimo u takozvani endgame.

U objavi na službenim stranicama, uz novi trailer, stoje detalji o sadržajima koji su u planu nakon što osnovna verzija igre izađe. "Anthem je dizajniran tako da se svijet stalno mijenja, a time se mijenja i vaše iskustvo dok igrate. Ono što ćete zaigrati kad igra izađe uključuje opsežnu priču, ali kad ona završi kreću nove avanture u kojima ćete moći uživati", kaže razvojni tim. To znači da vas čekaju novi sadržaji, mehanike i "quality of life" promjene. BioWare je te nadogradnje nazvao Acts, a prva pod imenom Echoes of Reality izaći će već u ožujku.

Kada završite s pričom, dočekat će vas dnevni, tjedni i mjesečni izazovi, ugovori koje će vam nuditi razni NPC-jevi, utvrde za osvajanje, Freeplay mod i neke misije koje ćete moći obaviti jedino s uigranim četveročlanim timom. Maksimalni level do kojeg možete doći je 30, a nakon toga možete dalje skupljati opremu i nadograđivati svoje Javeline. Ako vam igra postane prelagana, kada dođete do levela 30 otključat će vam se Grand Master, Grand Master 2 i Grand Master 3 težine i uspješnim rješavanjem takvih misija povećavate šanse za dobivanje bolje opreme.

BioWare je sve planove prezentirao i u obliku videa, pa možete baciti oko ispod teksta ako želite vidjeti kako će to izgledati. Anthem izlazi 15. veljače za Origin Access Premium pretplatnike, dok će ostali igrači moći uskočiti u Javeline 22. veljače. Budući da EA nije ispunio očekivanja u prošlom kvartalu, nadaju se da će im ova igra, kao i F2P battle royale Apex Legends poboljšati financijsku situaciju. Prema izjavama se čini da će se opet razočarati, jer očekuju da se Anthem u prvih šest tjedana proda u 4 do 6 milijuna primjeraka. Što će se dogoditi s BioWareom ako prodajni rezultati razočaraju izdavača, ne znamo, ali možemo pretpostaviti da neće biti ništa dobro. Ako planirate igrati Anthem na računalima, igru možete kupiti na Originu, dok se PS4 i Xbox One verzije nalaze u odgovarajućim digitalnim trgovinama. Sve druge informacije o igri možete proučiti ovdje.