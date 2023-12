Blagdanska atmosfera i nagrade stigle i u World of Warships

Usporedo s blagdanskim promotivnim akcijama i svakodnevnim nagradama u franšizi World of Tanks, Wargaming je pokrenuo sličnu promociju u svim naslovima serijala World of Warships

Tijekom svakog prosinca Wargaming pokreće velike promotivne akcije diljem svojih franšiza među kojima je i World of Warships koja je, baš kao i World of Tanks sastavljena od tri igre. Ona za PC jednostavno nazvana World of Warships ugošćuje blagdansko darivanje s dnevnim i tjednim zadacima koje igračima u konačnici mogu donijeti njemački premium bojni brod Tier VII Scharnhorst '43.

Poseban dio čini kampanja sa 100 etapa i još bogatijim nagradama među kojima se posebno ističe Kitakami. Ova krstarica je prvi i jedini put igračima bila dostupna u testnoj inačici tijekom bete prije osam godina i izazvala je veliko zanimanje, a sada ju je Wargaming odlučio na ovaj način ponovo vratiti u igru. Uz to, od 7. do 12. prosinca se dijele posebni promotivni kodovi kojima je cilj privući nove i stare igrače, a isti sadrže ponešto kredita, vremenski ograničen premium račun, i dakako, ploveće grdosije poput Bismarka i Yamata.

World of Warships: Legends, inačica igre namijenjena igračima na konzolama je posljednjom zakrpom također priređena za "ludi" prosinac, pa uz mnoštvo premium brodova koje možete nabaviti uz prigodne popuste i loot-boxeve, u istoj je aktivna promotivna kampanja koja najmarljivijima donosi francuski razarač Tier II En. Gabolde W. Mobilni World of Warships: Blitz je dobio sličan tretman, a igrači koji ga igraju uz prigodne poklone mogu isprobati i novu mapu, te četiri nova broda koja su u ovu verziju uvrštena. Dodatne detalje o Wargamingovim naslovima i navedenim promocijama potražite na službenom webu.