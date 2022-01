Blizzard radi na novom survivalu, a EA i Respawn pripremaju tri igre na temu Star Warsa

Iz tabora Blizzarda i Electronic Artsa stižu zanimljive najave novih projekata, i premda iz istih ne možemo iščitati ništa korisno, dobro je znati što nam se sprema. Blizzard je je tako na svojim stranicama pozvao zainteresirane programere i dizajnere da se prijave i zajedno s njima krenu u "stvaranje novog svijeta". O čemu je konkretno riječ, teško je naslutiti, no iz podrobnijeg opisa doznajemo kako je riječ o potpuno novom okruženju i survival naslovu za PC i konzole, te da je projekt još uvijek u ranom stadiju izrade. Obzirom da je do sada Blizzard sve svoje igre najavljivao mnogo ranije od izlaska, a ovo čak i nije prava najava, vjerujemo da nas od ovog projekta dijeli još nekoliko godina, no da je priča zanimljiva, svakako je.

S druge strane, Electronic Arts je ipak pružio neke konkretnije informacije koje nastaju pod palicom Respawn Entertainmenta i njihovih partnera. Iako im licenca s Disneyem više nije ekskluzivna, te se u priču još prošle godine između ostalih upleo i Ubisoft, već je tada iz tabora EA stiglo priopćenje kako to ne znači da odustaju od ove uhodane franšize što su jučer i potvrdili. Kako iz izvora bliskih developerima doznaje Venturebeat, niti jedan od njih nije povezan sa Star Wars Battlefrontom što ima smisla obzirom da DICE ima pune ruke posla s Battlefieldom koji je s posljednjim izdanjem podbacio.

Prema službenom priopćenju, nova tri projekta će voditi Respawn Entertainment koji će direktno raditi na nastavku odličnog Jedi Fallen Ordera, što smo prilikom opisivanja istog i priželjkivali, dok preostala dva nastaju uz partnere. Tako će FPS na temu Star Warsa odraditi ekipa koja stoji iza Medal of Honora: Above and Beyond, VR igre s kraja 2020., dok je za poteznu strategiju zadužen svježe oformljeni Bit Reactor, većinom sastavljen od prebjega iz Firaxisa iza kojih su projekti poput XCOM-a. Prema reporteru Bloomberga, Jasonu Schreieru, novo poglavlje Fallen Ordera bismo mogli zaigrati već ove ili iduće godine, dok druge dvije igre zvuče kao da su "godinama daleko".