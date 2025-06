Uoči druge sezone, Disney je kreatoru "Andora" poručio da je streaming mrtav

Showrunner serije Andor, Tony Gilroy, nedavno je otkrio priznanje koje je tijekom razvoja druge sezone dobio od Disneya, a to je da je streaming mrtav. S obzirom da je ovakav stav izrazio jedan od titana filmske i zabavne industrije, i to cijenjenom autoru visoko ocijenjene i uspješne serije, sjena je pala na čitavu budućnost Star Wars sadržaja, barem na platformi Disney+. Streaming je dosad bio ključan za širenje franšize, donoseći velike uspjehe poput Star Wars: Ahsoka i The Mandalorian.

Iako je Andor stekao široko priznanje kritike i publike zahvaljujući zreloj naraciji, kompleksnim likovima i beskompromisnom prikazu pobune protiv tiranije, Disneyevo iznenađujuće stajalište sugerira značajnu promjenu u njihovoj strategiji stvaranja sadržaja. Ova oštra kontradikcija — umjetnički trijumf serija iz Star Wars svemira nasuprot Disneyjevom razočaranju streaming modelom — postavlja pitanje njihove dugoročne predanosti proizvodnji visokobudžetnih televizijskih serija te ide li Star Wars svijet prema izazovnim vremenima kad je riječ o malim ekranima.

Dodatno pojasnivši situaciju za Indiewire, Gilroy je istaknuo da se s Disneyjeve strane radilo o budžetu od 650 milijuna dolara: "Disney je rekao da više nemaju novac koji su imali prije, pa smo se borili oko budžeta, ali nikada nisu ništa cenzurirali. Ta sloboda nosi i odgovornost.” Dok Gilroyevi komentari ukazuju na rijetku kreativnu autonomiju u današnjoj industriji, isti svjedoče i sve većem financijskom pritisku koji bi mogao utjecati na budućnost visokokvalitetnih serija. Andorov uspjeh, utemeljen u hrabrosti da pomakne tematske granice te istražuje teme fašizma, okupacije i otpora, je pokazao da Star Wars može evoluirati izvan svojih klasičnih, fantastičnih elemenata u politički nijansiranu dramu s prizemljenim i aktualnim porukama.

Ipak, Disneyjevo priznanje da je streaming model neodrživ sugerira kako visoki troškovi proizvodnje ambicioznih serija — čak i onih koje postižu veliki kritički uspjeh — možda više nisu u skladu s njihovim promjenjivim budžetima, a ovakva nepovoljna perspektiva prema streaming modelu odražava širi trend unutar čitave industrije. Prilagodba novim okolnostima bi se mogla postići smanjenjem troškova, fokusom na isplativost i redefiniranjem “uspjeha” u eri streaminga. Za visokobudžetne projekte poput Andora, to bi moglo značiti manji broj epizoda, manji tematski rizik ili čak povratak tradicionalnijim oblicima distribucije.

Prema tome, era naizgled neograničenog Star Wars sadržaja na Disney+ platformi se potencijalno bliži svom kraju, a financijska isplativost će u svakom slučaju imati prednost pred proširenjem narativa.