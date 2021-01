Lucasfilm Games najavio partnerstvo s Ubisoftom, tvorci The Divisiona rade novu Star Wars igru

Izgleda da se u 2021. godini Disney ozbiljno odlučio baciti u igraće vode. Nakon što su prekjučer izjavili da oživljavaju studio Lucasfilm Games, koji je bio na ledu od 2013. godine, već su najavili novu Indiana Jones igru na kojoj surađuju s Bethesdom i timom MachineGames, da bi danas pripremili još jednu najavu. Portal Wired je objavio da je na redu novo partnerstvo, i to s Ubisoftom, koji će biti zadužen za izradu nove igre u svijetu Star Warsa.

Razvojni tim koji je dobio priliku raditi na, zasad neimenovanoj, Star Wars igri je Ubisoft Massive, igračima poznat po serijalu The Division. Igra je tek u ranim fazama razvoja, ali se navodno radi o iskustvu s otvorenim svijetom. Osim toga je poznato da je redatelj Julian Gerighty (The Division 2, The Crew) i da će igra koristiti Snowdrop engine.

Novo partnerstvo su jednakim oduševljenjem prokomentirali predsjednik Ubisofta, Yves Guillemot, kao i predsjednica Lucasfilma, Kathleen Kennedy. Prema njihovim izjavama možemo očekivati originalnu avanturu koja će biti drugačija od bilo čega što smo do sada mogli iskusiti, pa su oba tima, Massive i MachineGames, usmjereni na inovaciju i nove priče.

Zanimljivo je da je EA trebao imati licencu za ekskluzivnu izradu igara u svijetu Star Warsa do 2023. godine, ali se očito Disney predomislio. Izgleda da će i dalje moći raditi nove igre, ali prema izjavi jednog od glavnih čovjeka u Disneyju koji je zadužen za igre, smatraju da "ima mjesta za ostale izdavače i timove".