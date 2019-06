Bloodstained: Ritual of the Night dostupan za igranje

Prošlo je malo više od četiri godine otkad je gotovo 65 igrača podržalo Kickstarter kampanju za Bloodstained: Ritual of the Night u kojoj su za razvoj nove igre, koju je htio napraviti Koji Igarashi (tvorac igre Castlevania: Symphony of the Night), prikupili malo manje od 5,5 milijuna američkih dolara. Budući da je Konami umirovio i taj serijal, mnogi su bili spremni podržati i vidjeti što može napraviti jedan od tvoraca popularnog žanra.

Razvoj je potrajao dvije godine duže nego što je u početku bilo predviđeno, a mnogi su igrači imali primjedbe na prikaze koje je razvojni tim ArtPlay svako malo objavljivao. Najveće su pritužbe išle na račun grafike i izgleda igre, a Igarashi se prije mjesec i pol dana osvrnuo na komentare i obećao da s time neće biti problema.

Nakon pozitivnih povratnih informacija više nije bilo potrebe za odgađanjem igre, a od je ovaj side-scrolling akcijski RPG dostupan na tri od četiri platforme za koje je bio u izradi. PC, PlayStation 4 i Xbox One igrači mogu uskočiti u akciju po cijeni od 35,99 eura, dok će se oni koji igraju na Switchu moći pridružiti od 25. lipnja.

Od sadržaja koji vas čeka u igri tim je spomenuo kampanju solidne dužine u kojoj ćete se baviti kuhanjem, craftingom, nabavljanjem i nadograđivanjem na stotine oružja, magija i kozmetičkih dodataka kako biste se s demonima suočavali na što privlačniji način. Kad završite s prvim prelaskom, tu je New Game Plus, Nightmare težina, level dizajniran u 8-bitnom stilu, Boss Rush i Speedrun modovi te Pure Miriam Set. U najnovijem traileru smo također dobili informacije da nas nekad nakon izlaska čeka čak 13 besplatnih DLC-ova među kojima su kooperativni i versus modovi, podrška za lokalni i online multiplayer, novi likovi, roguelike tamnica i još novih modova.

Što se tiče priče, radnja se odvija u Engleskoj u 18. stoljeću i prati Miriam. Zle sile materijalizirale su dvorac prepun demona i kristala koji imaju nevjerojatne moći. Glavnu junakinju je ukleo alkemičar i sad joj se tijelo polagano kristalizira, ali upravo zbog toga može koristiti razne vještine i opremu s kojima će pokušati spasiti i sebe i čovječanstvo.

Ako ste zainteresirani, Bloodstained: Ritual of the Night na PC-u možete nabaviti na Steamu, GOG-u, Fanaticalu i Humbleu, dok se verzije za PS4 i Xbox One nalaze u trgovinama vezanim uz te konzole. Spomenuti trailer možete proučiti ispod teksta, a sve druge detalje o igri pronaći ćete na službenim stranicama.