Bogata ponuda za članove PS Plusa u kolovozu

Počevši od 4. kolovoza, pretplatnici na PS Plus imaju priliku prisvojiti Fall Guys: Ultimate Knockout i Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered i zadržati ih zauvijek

Par godina unazad često smo negodovali zbog realno loše ponude besplatnih mjesečnih igara na PS Plusu, no već neko vrijeme svaki mjesec u zbirke uvrštavamo nove odlične igre, pa neka stoje za vrijeme kada ćemo imati više slobodnog vremena. Naime, pretplata na PS Plus je nužna za sve koji se žele okušati u multiplayer igranju na PlayStationu, bez obzira radi li se o besplatnim igrama poput Fortnitea ili pak punim izdanjima po cijeni iznad 60 eura što je u početku nailazilo na otpor igrača.

Kako bi ipak malo ublažili bijes zbog takve pretplatničke politike, Sony svakog mjeseca dijeli par besplatnih igara koje igrači mogu uvrstiti u kolekcije i zaigrati u bilo kojem trenutku dokle god imaju aktivnu pretplatu. Prema ustaljenom rasporedu, ponuda se mijenja svakog prvog utorka u mjesecu, pa tako odlične srpanjske naslove, NBA 2K20, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration i Erica možete preuzeti do 4. kolovoza kada ih smjenjuju Fall Guys: Ultimate Knockout i Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered.

Fall Guys: Ultimate Knockout

Na prvi pogled iznimno zanimljiv multiplayer naslov Fall Guys: Ultimate Knockout potpisuje ekipa Mediatonica uz izdavačku pomoć Devolver Digitala. Najavljen na prošlogodišnjem sajmu E3, spomenuti bi trebao krenuti u prodaju upravo 4. kolovoza u verziji za PC i PlayStation 4, a za potonjeg će u prvom mjesecu biti besplatan za sve s aktivnom PS Plus pretplatom. Ovo nije prvi put da se svježe objavljeni naslovi dijele besplatno, a vjerojatno najpoznatiji primjer je vjerojatno Rocket League koji je ovom promocijom postao planetarno popularan.

Fall Guys: Ultimate Knockout je inspiriran popularnim televizijskim natjecateljskim emisijama poput Takeshi's Castlea, Wipeouta i Ninja Warriora, te u njemu svaki od šezdeset igrača koliko ih može sudjelovati savladava urnebesne zapreke i pokušava pobijediti konkurenciju. Uz odbijanje, zabijanje i krčenje puta kroz prepreke, igrači mogu sudjelovati u free-for-all i kooperativim natjecanjima u kojima samo pobjednički tim ide dalje. Šareno, zabavno i kako smo rekli, besplatno, pa nema razloga da se Fall Guysima za tjedan dana ne pozabavimo.

Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered

Serijal Call of Duty je među najprepoznatljivijim pucačinama današnjice, poglavito u svojoj multiplayer komponenti, no u nekoliko izdanja je briljirao sa solo kampanjama. Jedna od njih je i ona iz Modern Warfarea 2 objavljenog 2009. godine, a ista je ožujku ove stigla u obnovljenom ruhu za PS4, odnosno u travnju za PC i Xbox One pod prepoznatljivim imenom Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered.

Sama priča dakako nije mijenjana, te se pridružujemo Soapu, Priceu, Ghostu i ostalim članovima Task Forcea 141 u pokušaju da kroz niz vješto izrežiranih misija spriječimo kaos u koji svijet zapada. Kampanja je grafički vidno osuvremenjena, te uz detaljnije teksture i animacije, donosi niz naprednih grafičkih efekata zbog čega se isplati zaigrati je bez obzira jeste li je odigrali prije više od deset godina ili se prvi put susrećete s njom. U svakom slučaju, ponuda koja se ne odbija.