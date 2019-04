Borderlands 3 ima datum izlaska, otvorene su i predbilježbe

U današnje vrijeme je izdavačima dosta teško zadržati informacije prije službenih najava, pa su se jučer i jutros rano pojavile neke od njih vezane uz novu igru u serijalu Borderlands. Prva stvar koju smo neslužbeno saznali je da će Borderlands 3 biti ekskluziva za Epic Games Store i da izlazi u rujnu, na što je predsjednik Gearboxa Randy Pitchford putem svojeg Twitter profila imao par komentara. Druga je bila da igra izlazi u rujnu, da izdavač priprema četiri verzije igre i da Psycho na slici izgleda kao Isus.

Potvrdu svih tih informacija dobili smo 15 sati. Borderlands 3 moći ćemo zaigrati od 13. rujna ove godine na PC-u, PlayStationu 4 i Xboxu One. Spomenute četiri verzije koje možete nabaviti su sljedeće: standardna, Deluxe, Super Deluxe i Diamond Loot Chest Collectors Edition. Predbilježbe su otvorene već od danas, pa ako želite možete ih odmah kupiti. Na PC-u je jedina opcija Epic Games Store, a na Valveov servis će, kao i sve ostale igre koje su odlučile prebjeći u tu novu trgovinu, stići tek nakon isteka ekskluzivnosti. Za razliku od svih drugih igara kojima taj period traje godinu dana, Borderlands 3 će na Steam stići u travnju 2020. godine.

Što se tiče sadržaja svake verzije, prva koja se prodaje po cijeni od 60 eura uključuje samo osnovnu igru, ali svi oni koji odrade predbilježbe dobit će zlatnu boju za oružja i jedan Weapon Trinket. Deluxe verzija košta 80 eura i uz spomenute stvari dodaje još i sljedeće: Retro, Neon i Gearbox Cosmetic Packove, Toy Box Weapon Pack i XP & Loot Dop Boost Mods. Za Super Deluxe ćete morati izdvojiti dodatnih 20 eura za što uz sve navedeno dobivate još Season Pass koji će uključivati 4 DLC-a i Butt Stallion kozmetičke dodatke. Za kolekcionare je pripremljena posebna verzija s posebnom cijenom od 250 eura koja uz sve spomenute digitalne sadržaje uključuje razne figurice, modele, mape i umjetnine.

Prvi konkretan gameplay prikaz je razvojni tim najavio za 1. svibanj, a druge novosti ćemo do izlaska sigurno redovito dobivati. Vrlo je vjerojatno da će se to dogoditi za vrijeme sajmova E3 u lipnju i Gamescom u kolovozu. Do tada možete pratiti službene stranice i društvene mreže ako želite biti u toku, a od danas možete još vidjeti kako izgledaju poboljšani Borderlands: Game of the Year Edition, kao i grafička uljepšanja za The Handsome Collection.