Većina modova za XCOM 2 ne radi nakon što je 2K ugasio svoj launcher

Igrači su oduvijek s neodobravanjem gledali na zasebne pokretače igara (launchere) izdavača. Srećom, sve više tvrtki shvaća da su troškovi održavanja i nadogradnji vlastitih launchera previsoki te da ih igrači jednostavno ne vole, pa ih, na našu radost, počinju uklanjati, čime se prilikom pokretanja igara preskače taj nepotrebni dodatni korak.

2K je jedna od kompanija koja je svoj launcher ugasila krajem prošle godine, što su svi mahom pozdravili, no očito nije sve prošlo bez neželjenih posljedica. Naime, XCOM 2, kao jedna od najomiljenijih poteznih strategija, tijekom „života“ je dobio gomilu modifikacija koje su nakon gašenja launchera ili prestale raditi, ili uzrokuju stalna rušenja igre. Prema iskustvima korisnika, rješenje je koristiti alternativni launcher AML (Alternative Mod Launcher), no prema komentarima na Steamu, to radi samo nekima.

Prema PC Gameru, čini se da se problem javlja ovisno o instaliranoj ekspanziji War of the Chosen za XCOM 2. Modovi koji spomenutu ekspanziju navode kao nužnu u pravilu funkcioniraju, dok oni koji bi trebali raditi bez nje izazivaju probleme. U istom članku novinar navodi da je problem riješio otvaranjem datoteka s ekstenzijom „.XComMod“ u Notepadu unutar mape svakog moda i dodavanjem linije „RequiresXPACK=true“. Dok se ne pojavi službeno rješenje, igrači koji ne mogu zamisliti igranje bez modifikacija mogu isprobati navedene neslužbene metode.