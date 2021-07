Bridge Constructor: The Walking Dead i Ironcast besplatni na Epic Games Storeu

Epic Games Store nam svaki tjedan u ruke gura nove besplatne igre, pa su prošlotjedni The Spectrum Retreat zamijenila dva nova naslova koja možete prisvojiti do četvrtka

Kraj tjedna donosi i uobičajenu smjenu besplatnih igara na Epic Games Storeu, a ovaj put su na rasporedu Bridge Constructor: The Walking Dead i Ironcast. Riječ je o manje razvikanim naslovima koji će svakako privući određeni broj igrača koji se vole povremeno neobavezno zabaviti.

Bridge Constructor: The Walking Dead je, kako mu i samo ime govori, mješavina mnogo poznatijeg Bridge Constructora i popularnog televizijskog serijala The Walking Dead. U istom imamo priliku pridružiti se grupi preživjelih koji će morati iskoristiti negostoljubivo okruženje kako bi eliminirali prijetnju hordi zombija što uključuje izgradnju raznih mostova i drugih konstrukcija od dostupnih elemenata. Pri tome ćemo koristiti pokretne predmete, eksplozive i mamce kako bi naveli zombije u smrtonosne zamke i naše likove odveli na sigurno, a među istima će biti i mnoga poznata lica s malih ekrana poput Daryla, Michonne i Eugenea. Dakako, svaka konstrukcija podliježe fizikalnim zakonima koji zbog malo nepažnje mogu dovesti do katastrofe, no svaki novi pokušaj donosi i napredak koji će u konačnici ishoditi uspješno završavanje scenarija.

Inspiriran viktorijanskim piscima fantastike kao što su H.G. Wells i Jules Verne, Ironcast nas vodi u alternativnu steampunk prošlost u kojoj je ljudska vrsta razvila masivne mehaničke mašine koje dominiraju bojištima. Jednu takvu ćemo indirektno kontrolirati kako bismo obranili britanski imperij od vječno napornih neprijatelja, a sama igrivost se svodi na generiranje resursa koji služe za pogon raznih oružja i sustava koje u bitkama valja pametno iskoristiti na napade, ali i za obranu. Uz primjesu roguelitea, neuspjeh donosi kretanje iznova, no sve što smo u prethodnom prohodu sakupili što uključuje preko pedeset nadogradnji, bit će nam odmah dostupno u novom pokušaju. Bridge Constructor: The Walking Dead i Ironcast uz aktivan korisnički račun na Epic Games Storeu možete prisvojiti u narednih tjedan dana, a zamijenit će ih avantura Obduction koju potpisuju tvorci legendarnog Mysta, te graditeljska strategija Offworld Trading Company u kojoj ćemo kolonizirati Mars i istovremeno se besramno bogatiti.