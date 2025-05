Bungie je najavio četiri nove ekspanzije za Destiny 2

Destiny 2 će u rujnu ući u osmu godinu od izlaska, no i dalje je igračima interesantan zahvaljujući stalnom priljevu novih sadržaja. Doduše, u prošlosti je bilo drama oko načina na koji je Bungie objavljivao ekspanzije i koliko ih je naplaćivao, no bez obzira na to, Destiny 2 ima svoju publiku koja je od jučer bogatija informacijama o četiri nove ekspanzije koje se već naveliko pripremaju.

Kako je najavljeno, sva četiri dodatka bit će povezana novim zapletom nazvanim Fate Saga, a spomenuti nas vodi na Kepler, u novu dramu koju su zakuhala misteriozna bića The Nine. Prva ekspanzija, The Edge of Faith, stiže već 15. srpnja, a na nju će se nadovezati Renegades. Potonji dodatak posebno je zanimljiv jer je bez sumnje inspiriran franšizom Star Wars, što, kako je vidljivo u promotivnom videu, autori ni ne pokušavaju sakriti.

Nakon Renegadesa slijede Shattered Cycle idućeg ljeta i, u konačnici, krajem iduće godine veliko finale pod nazivom The Alchemist. Svaka ekspanzija nešto je manja od ranijih godišnjih izdanja, što je i logično, a između njih su najavljene velike nadogradnje koje će za sve igrače biti besplatne i zamijenit će dosadašnji model sezona. Prva takva stiže u rujnu pod nazivom Ash & Iron, a u ovaj šareni svijet donosi područje Plaguelandsa, veteranima serijala poznato iz prvog Destinyja.