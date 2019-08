Children of Morta dobio datum izlaska

Za igru Children of Morta prvi put smo mogli čuti 2014. godine, a razvojni tim Dead Mage ju je tada opisao kao roguelike RPG u kojem se družite s obitelji Bergson i pratite njihova nastojanja čuvanja planine Morta od svakakvih napasti. Nedugo nakon najave pokrenuli su Kickstarter kampanju, koja je uspješno završila, a tada je bio plan da će oni koji su podržali razvoj igre dobiti ključ u listopadu 2015.

Kao što vidite, to se nije dogodilo, već je tim stalno povećavao ambicije i odgađao datum izlaska. Prije mjesec i pol su napokon izdali demo koji su svi igrači dva dana mogli preuzeti na Steamu i vidjeti zašto ima onih koji je već toliko godina nestrpljivo očekuju, da bi nas sada tim i izdavač 11 bit studios (This War of Mine, Frostpunk) počastio konačnim datumom izlaska za sve verzije za koje je igra u izradi.

Children of Morta ćete za PC moći nabaviti od 3. rujna (da, još jedna igra koja izlazi u rujnu), a verzije za Xbox One, PlayStation 4 i Switch izlaze 15. listopada. Nakon što izađe, prodavat će se za 21,99 eura, a ako želite, na Steamu i GOG-u možete odraditi predbilježbe i uštedjeti koju kunu, budući da se prodaje po 10 posto nižoj cijeni.

Osim što ćete se boriti protiv Corruptiona koji postaje sve jači, velik naglasak u igri stavljen je na priču i obiteljske odnose. Svaki član ove brojne obitelji ima svoje vještine, borbeni stil i osobnost, a što stvari postaju teže, emocije i odnosi će postati kompliciraniji. Budući da se radi o roguelikeu, svako istraživanje šuma, tamnica i hramova izgledat će drugačije, ali ćete moći sadržati sve nadogradnje koje ste otključali.

Uz sve to, ističe se i izgled (ne onima koji ne vole pixelart) i animacije za koje se tim posebno potrudio. Ako vam se takve igre inače sviđaju, imajte ovu na umu ili ako prvi put čujete za nju, bacite oko na novi trailer u kojem možete vidjeti da li bi vam se tako nešto dopalo. Sve druge detalje možete proučiti na službenim stranicama.