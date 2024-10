Frostpunk 2 - Hod po nauljenom užetu

Za ekipu 11 Bit Studiosa, This War of Mine bio je samo početak koji im je pokazao da su na pravom tragu, što je dodatno potvrđeno Frostpunkom. Potonji je okarakteriziran kao menadžerska strategija, u kojoj tijekom novog ledenog doba pokušavamo očuvati jedno od posljednjih utočišta čovječanstva i izgraditi funkcionalan grad. Dok ostale slične igre, poput, primjerice, Cities Skylinesa, koji nam prvi pada na pamet, u svakom trenutku igračima jasno daju do znanja što stanovnicima ili gradu treba u svakom trenutku, Frostpunk je predstavio nove mehanike, koje čitavoj priči daju daleko širi smisao.