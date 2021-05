Chivalry 2 krajem mjeseca u novom krugu testiranja otvorenom za sve igrače

Krajem travnja smo imali priliku zaigrati Chivalry 2 i svoje dojmove prenijeli u najavi temeljenoj na viđenom uz želju da nam finalna verzija što prije dođe u ruke. To će nam se ostvariti 8. lipnja za kada je zakazan izlazak, no u međuvremenu ćemo još jednom dobiti prigodu nakratko isprobati ovaj brutalni borilački naslov. Naime, ekipa Torn Banner Studiosa je jučer objavila kako su nakon iznimno dobrih reakcija na zatvorenu betu i činjenice da je igra praktički dovršena, odlučili pokrenuti još jedan krug testiranja koji će za razliku od prethodnog biti otvorenog tipa i s novim sadržajima koji do sada nisu bili viđeni. Otvorena beta kreće 27. svibnja i traje do 1. lipnja, a bit će dostupna na PlayStationu 4, PlayStationu 5, Xboxu One, Xboxu Series X|S i PC-u putem Epic Games Storea uz podršku za međuplatformske igre što je ujedno i jedna od značajki finalne inačice.

Uz mape viđene u ranijim testiranjima, novo će donijeti dvije nove, farmersko selo u scenariju The Slaughter of Coxwell i The Battle of Darkforest s utvrdom usred guste šume, za Team Objective način igranja, koji nam je ujedno bio i najzabavniji. Spomenuti će zajedno s Team Deathmatchom biti dostupan za grupe od 64, odnosno 40 sudionika, te će igrači sami moći odrediti razmjere bitaka u kojima žele iskušati srednjovjekovni vojnički život. Uz to, autori će po prvi put predstaviti novi Free for All mod, dok će igrači na PC-u moći koristiti preglednik servera i odabrati posebne Duel servere čije ima dovoljno govori o njihovoj namijeni.

Oni kojima je estetski dio važan, makar im to neće biti pretjerano od koristi u tih par desetaka sekundi koliko požive, će imati priliku prilagođavati svoje junake, birati im lica, ožiljke, tetovaže, dijelove oklopa, glasove i izgled oružja, a kako kažu developeri, sve u svrhu da njihove kreacije izgledaju unikatno. Za kraj spomenimo kako će preload bete započeti dan ranije, 26. svibnja, kako bismo bili spremni upustiti se u još jedan krug brutalne makljaže kada ista postane dostupna. Dodatne detalje o Chivalryu 2 potražite na službenim web stranicama.