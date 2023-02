City of Gangsters i Dishonored: Death of the Outsider besplatni na Epic Games Storeu

Jučerašnja smjena besplatnih igara na Epic Games Storeu donosi dva nova poklona, menadžersku strategiju City of Gangsters i akcijski Dishonored: Death of the Outsider

Nakon nekoliko tjedana relativno slabog izbora besplatnih naslova, Epic Games Store nas je odlučio naglo probuditi i nanovo potaknuti da s nestrpljenjem čekamo četvrtak popodne kada dolazi do nove smjene. Prema dostupnom planu, idućeg četvrtka nas očekuje simulacija Recipe for Disaster u kojem vodimo svoj vlastiti restoran što uključuje apsolutno sve poslove od samog dizajna interijera, do osmišljanja jelovnika i eksperimentiranja, što sve zajedno ukoliko se dobro ne posloži, može rezultirati katastrofalnim posljedicama.

Ipak, s vlastitom verzijom "Paklene kuhinje" ćemo ipak pričekati jer do tada su na rasporedu dva besplatna naslova koja valja prisvojiti i ako nemate ništa aktualnije u planu, i odigrati. Menadžerska tajkunska strategija City of Gangsters nas vodi u kriminalno podzemlje tijekom Prohibicije i kao i svi poslovi, započinje malom privatnom destilerijom i uskim krugom poznanika, da bi širenjem naučili recepte za bolja pića i počeli se baviti i drugim ilegalnim poslovima karakterističnim za to nemirno doba povijesti SAD-a.

Dishonored: Death of the Outsider je pak samostalna igra smještena u svijet Dishonoreda kojeg potpisuje talentirana ekipa Arkane Studiosa. Temeljeno na igrivosti nešto ranije objavljenog i odlično prihvaćenog Dishonoreda 2, ovo poglavlje nas stavlja u ulogu zloglasne ubojice Billie Lurk koja se ponovo udružuje sa svojim mentorom Daudom kako bi izvela najsavršeniju eliminaciju ikad. Dakako, na raspolaganju su nam, uz brojna oružja, i nadnaravne sposobnosti koje će nam u prvom redu pomoći u eliminaciji zadanih meta, kao i neprimjetnom prikradanju kroz protivničke linije.