Company of Heroes 2 besplatan na Steamu, Among Us na Epic Games Storeu

Dijele se dva odlična naslova, Company of Heroes 2 s dodatkom Ardennes Assault na Steamu do 31. svibnja i Among Us na Epic Games Storeu do 3. lipnja

Svakog četvrtka nas dočeka tjedna smjena besplatnih naslova na Epic Games Storeu, pa smo tako tijekom proteklih sedam dana imali priliku ugrabiti NBA 2K21, a do 3. lipnja za svoje korisničke račune možemo vezati Among Us. Spomenuti naslov je u objavljen pred ljeto 2018. u verzijama za mobilne uređaje i nešto kasnije za PC, no za razliku od mobilne inačice, ona za PC se plaća. Ono što je u čitavoj priči najzanimljivije jest činjenica da je Among Us postao planetarno popularan zahvaljujući korona-krizi, odnosno tijekom zatvaranja svega i svačeg tijekom proljeća 2020. godine kada su ljudi morali zamijeniti regularni društveni život s virtualnim.

Naime, streamer Sodapoppin je u srpnju iste godine počeo uživo prenositi svoje igranje na Twitchu i postao toliko popularan da su Among Us prigrlili i mnogo poznatiji influenceri kao što su Ninja i PewDiePie. Kako god bilo, developeri su uslijed navale igrača morali zakupiti kvalitetniju serversku infrastrukturu, a otkazali su i nastavak uz tvrdnju kako su shvatili da je bolje i dalje podržavati i nadograđivati izvorno izdanje. Kako smo rekli, Among Us možete prisvojiti do idućeg četvrtka klikom ovdje, a mi ćemo se posvetiti još jednom privremeno besplatnom dragulju.

U svrhu obilježavanja američkog državnog praznika Memorial Day tijekom kojeg se Amerikanci prisjećaju vojnika poginulih u američkim oružanim snagama, SEGA i Relic su odlučili sve korisnike Steama darovati besplatnim ključem za Company of Heroes 2, jednom od nama najdražih strategija ikad. Spomenuta nas vodi na istočno bojište Drugog svjetskog rata kroz kampanju gledanu očima sovjetskog vojnika, no kao i u prethodniku, glavna snaga ovog RTS-a leži u robusnom multiplayeru kojeg osobno i dan-danas ponekad zaigramo premda je od izlaska prošlo već gotovo osam godina.

Osim osnovne igre, svi koji odluče prisvojiti ovaj odličan naslov dobivaju i dodatak Ardennes Assault koji pak predstavlja dinamičku i uvijek promjenjivu kampanju američke vojske tijekom posljednjeg velikog njemačkog protunapada na zapadnoj bojišnici znanog kao Bitka za izbočinu, odnosno ofenziva u Ardenima, kako vam god drago. Kako god okrenemo, CoH2 i ovaj dodatak predstavljaju obavezno štivo svakog kućnog stratega, no s prisvajanjem morate požuriti jer ponuda vrijedi do 31. svibnja popodne. Ima još vremena, ali bolje je to napraviti odmah klikom na link.