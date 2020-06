Conan Exiles odbacuje Denuvo, objavljen Desperados III, Hardspace: Shipbreaker u EA i druge vijesti

Conan Exiles je novom zakrpom dobio hvalevrijedne ispravke tehničkih nedostataka, kao i uklanjanje zaštite Denuvo koja je od same pojave na zlu glasu kao rušitelj performansi. Legendarni taktički serijal Desperados nas prati dvadesetak godina, premda smo na novo poglavlje koje nosi brojčanu oznaku III, iako je kronološki gledano četvrto, čekali više od desetljeća. Ljubitelji SF-a će pak doći na svoje u Hardspace: Shipbreakeru koji je krenuo put programa ranog pristupa uz početna pozitivna mišljenja igrača, dok asinkroni multiplayer Dead by Daylight novom nadogradnjom pozdravlja novog bjegunca i novog progonitelja koji stižu iz horor serijala Silent Hill. Krenimo redom.

Conan Exiles

Premda je praksa developera ukloniti zaštitu Denuvo iz igara čim ista bude probijena, Funcom je s ovim postupkom u slučaju Conan Exilesa čekao više od dvije godine. Naime, prema stranicama Crackwatch.com, Conan Exiles je objavljen 7. svibnja 2018., a piratizirana inačica se mogla pronaći nakon 34 dana. Kako god bilo, novom zakrpom Denuvo je uklonjen iz igre koja bi sada trebala imati nešto bolje performanse, a uz ovu veliku novost, developeri su poradili i na dodatnim balansiranjima.

Konkretno, NPC-i koje uvrstimo u naše redove su oslabljeni, baš kao i količina zdravlja bosseva čime je stavljen veći naglasak na same igrače. S tehničkog gledišta, u igru je uvršten servis Funcom Live, ispravljeni su uočeni bugovi, serveri bi trebali biti bolje optimizirani i tako redom. U Funcomu kažu da zakrpa utječe i na testne servere na kojima još uvijek isprobavajunovosti prije implementacije istih na službene, a proces optimizacije i balansiranja će se nastaviti i dalje dokle god Conan Exiles privlači igrače.

Desperados III

Serijal Desperados je započet davne 2001. godine kada se pojavilo prvo izdanje koje je nesumnjivo posudilo igrivost odličnog Commandosa: Behind Enemy Lines, te nas odvelo na Divlji zapad. Nastavak, Desperados 2: Cooper's Revenge je objavljen 2006., a godinu kasnije slijedio ga je Helldorado, isprva najavljen kao ekspanzija da bi u konačnici završio kao punokrvna igra. Iako je riječ o više-manje komercijalno uspješnim igrama, poslovni problemi Atarija zaustavili su razvoj daljnjih nastavaka, da bi u konačnici 2013. prava bila prodana THQ Nordicu koji je za novo poglavlje angažirao njemačke developere Mimimi Games, te isto jučer konačno zaživjelo u punoj verziji za PC, PS4 i Xbox One.

Kako stoji u opisu, Desperados III je pričom vođena "hardcore taktička igra" s naglaskom na prikradanje u kojoj prokušanu ekipu vodimo kroz niz novih pustolovina na Divljem zapadu. Glavni junak, John Cooper će ponovo udružiti snage s Kate, plaćenikom Docom McCoyem, razbijačem Hectorom i misterioznom Isabelle, a kako smo navikli, svaki lik posjeduje unikatne sposobnosti koje ih čine nezamjenjivima u planiranju i izvođenju kompliciranih akcija protiv brojčano nadmoćnijih protivnika. Prve reakcije kritike i igrača su više no pozitivne uz prosječnu ocjenu od visokih 86 posto prema Metacriticu za verziju za PC i par postotaka manje za konzolaške, a prema planu, do kraja godine očekuju nas tri dodatne misije u sklopu sezonske propusnice, kao i dvije besplatne nadogradnje zakazane za srpanj i kolovoz.

Hardspace: Shipbreaker

Pod pokroviteljstvom Focus Home Interactivea, razvojni tim Blackbird Interactive je pokrenu program ranog pristupa svog novog uratka Hardspace: Shipbreaker. Spomenuti nas vodi u svemirska prostranstva u kojima opremom za sakupljanje resursa doslovno rastavljamo svemirske brodove i postaje, te prikupljenim materijalima izrađujemo nove predmete koji će nam omogućiti veći učinak i isplatu duga korporaciji Lynx.

Kako bismo istog sveli na nulu, developeri kažu da će nam trebati oko četrdesetak sati igranja, a obzirom na proceduralo generirano okruženje i same brodove, ne sumnjamo kako se naše reciklažne avanture mogu produžiti na par stotina sati bez ikakvih problema. Prema planu, early access bi trebao potrajati oko godinu dana, iako autori kažu da se to lako može i otegnuti ovisno o teškoćama u izradi i balansiranju elemenata koje će periodički uvrštavati u razvojnu inačicu dostupnu putem Steama.

Dead by Daylight

Kao što je najavljeno prije par tjedana, asinkroni multiplayer Dead by Daylight je dobio nove sadržaje inspirirane legendarnim horor serijalom Silent Hill. Spomenuti stižu u vidu nove mape Midwich Elementary School, novog bjegunca Cheryl Mason, ranije znane kao Heather koja se uspjela osloboditi okova misterioznog kulta samo da bi se susrela s najvećim strahovima koji u Dead by Daylight stižu u vidu novog progonitelja Pyramid Heada, odnosno The Executionera. Dakako, za igranje ovih sadržaja potrebno je posjedovanja izvornog Dead by Daylighta koji je na Steamu trenutno snižen za velikih 60 posto, a za igrače koji bi željeli nabaviti spomenutog i sve naknadno objavljene dodatke uključujući novi, u ponudi je Dead by Daylight - Silent Hill Edition koji po prihvatljivoj cijeni nudi cjelokupno iskustvo koje ovaj izvrsni hororac može pružiti.