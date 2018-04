Croteam najavio Serious Sam 4

Nešto manje od sedam godina prošlo je od izlaska posljednjeg punokrvnog nastavka u popularnom i humorističnom FPS serijalu Serious Sam. Serious Sam 3: BFE izašao je krajem studenog 2011. godine, a od tada se domaći razvojni studio Croteam odlučio posvetiti VR-u i logičkoj igri The Talos Principle.

Svi koji su nestrpljivo čekali vijesti o novoj igri u serijalu sada su konačno dočekali, budući da je na Reboot Develop konferenciji prikazan prvi trailer i službeno najavljena nova igra. Serious Sam 4: Planet Badass njeno je ime, a u videu kojim su je predstavili može se vidjeti gospodin Sam kako na motoru ide prema nemaloj količini neprijatelja.

Osim tog kratkog prikaza Croteam sada nije bio ništa više spreman podijeliti, ali su rekli da će nam sve detalje otkriti za vrijeme sajma E3 koji se ove godine održava 12. do 14. lipnja. Znamo sigurno da stiže PC verzija, budući da igru već sada na Steamu možete dodati na svoj popis želja, dok ćemo se za sve drugo pričekati još mjesec i pol dana.