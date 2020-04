Cyberpunk 2077 prema rasporedu, BlizzCon neizvjestan, New World odgođen i druge vijesti

Na svježoj financijskoj konferenciji CD Projekt RED-a otkriveno kako COVID-19 neće utjecati na izlazak Cyberpunka 2077, što nije slučaj s MMO-om New World kojeg je Amazon odlučio odgoditi, a isto je zadesilo i SF RPG Hellpoint doslovce u posljednji tren. Nesretni koronavirus je uzrok brojnim otkazivanjima kojekakvih sajmova, među kojima je i veliki E3, a kako stvari stoje, izgledno je da Blizzard neće održati ni svoj tradicionalni BlizzCon kojeg fanovi njihovih igara svake godine željno očekuju.

Cyberpunk 2077 bez zastoja

CD Projekt RED, talentirana ekipa koja je svjetsku slavu stekla serijalom The Witcher, je održala svoju konferenciju za ulagače i osvrnula se na proteklu poslovnu godinu, ali i na status svog novog projekta kojim nam pune uši već duže vrijeme. Riječ je dakako o Cyberpunku 2077, futurističkom RPG-u zakazanom za 17. rujan ove godine. Obzirom da gotovo svi projekti ovako velikog kalibra u posljednje vrijeme doživljavaju odgode zbog pandemije koronavirusa, developeri su odmah razjasnili kako isti ne utječe na razvoj koji teče prema ranije utvrđenom rasporedu i rokovima koje trenutno na vrijeme dostižu.

Kako sami kažu, igra je praktički dovršena, te moraju odraditi "sitnice" poput poliranja igrivosti i uklanjanja zaostalih bugova, te pripreme zakrpe koja će biti objavljena prvog dana, jer je prema njihovim riječima, proces umnažanja jednim dijelom već započeo. Obzirom da slove kao izdavači nekolicine razvojnih timova, uvjeravaju potencijalne partnere kako poštuju sve dogovore, te da su i sami iznenađeni vrlo glatkim procesom izrade fizičkih pakiranja za nekolicinu projekata na što trenutna događanja u svijetu vrlo malo ili uopće ne utječu.

Što se pak samog Cyberpunka 2077 tiče, isti je poslan na testiranje vanjskim kooperantima, kao i internim timovima, te će na taj dio razvoja biti utrošeno dvostruko više sati nego što su testeri utukli na testiranje posljednjeg Witchera. U svojim izlaganjima dotakli su se i budućih projekata, konkretno multiplayera za Cyberpunk 2077, no o tome će biti više riječi nakon izlaska osnovne igre. Napomenuli su kako konstantno zapošljavaju nove ljude prema potrebama, te da među šestotinjak programera i dizajnera koji rade na osnovnoj igri postoji i veliki broj timova specijaliziranih za multiplayer kojem će se posvetiti nakon dovršetka primarnih radova i objave Cyberpunka 2077.

Amazon odgodio New World

Amazon se hrabro odvažio zaploviti nemirnim vodama igraće industrije, te najavio niz naslova među kojima i ambiciozni MMORPG New World. Prisjetimo se, spomenuti je smješten u sredinu 17. stoljeća i vodi nas u kolonizaciju izmišljenog novog svijeta što smo isprva trebali isprobati u beta testiranju početkom travnja, a puna verzija se trebala pojaviti 26. svibnja. Obzirom da su spomenuti rokovi pred vratima, a vijesti o New Worldu kronično nedostaje, bilo je jasno da je nešto pošlo po zlu što je Amazon novim priopćenjem i potvrdio. Naime, u istom kažu da je COVID-19 glavni krivac za zastoje, te bi prema novom planu testiranje trebalo započeti u srpnju, dok bi se finalno izdanje trebalo pojaviti u prodaji 25. kolovoza.

Objašnjavaju kako su posljednjih mjeseci napravljeni veliki koraci prema dovršavanju igre, no rad s udaljenih lokacija otežava i odugovlači čitav proces. Obzirom da im je zdravlje i sigurnost radnika na prvom mjestu, nadaju se da prihvaćamo argumente i odgodu, te zahvaljuju prvim testerima alpha verzije i uvjeravanju nas da će do 25. kolovoza objaviti brojne zanimljive detalje i sadržaje koji će se naći u New Worldu, a ostale detalje potražite na službenim web stranicama.

BlizzCon 2020 upitan

Blizzard je na svojim stranicama objavio kako je prerano govoriti o sudbini ovogodišnjeg BlizzCona, no sudeći po tonu njihovog obraćanja, sve je izglednije da se ova manifestacija ove godine neće održati. Druženje fanova njihovih igara s developerima i najava novosti je nešto što i sami vole i raduju se svakom BlizzConu, no kako navode, većina ih provodi tjedne u izolaciji okruženi i u nekim slučajevima direktno zahvaćeni pandemijom koronavirusa zbog čega je još prerano za pričati o sudbini BlizzCona. Nadaju se kako će u narednim mjesecima doći do poboljšanja i dobrih vijesti, no zdravlje njihovih zaposlenika i zajednice je ipak najvažnije, te će možda biti potrebno i nekoliko mjeseci dok ne budu sigurni kojim putem će nastaviti. Možda se nešto u posljednji tren promijeni, no gotovo smo sigurni kako BlizzCona ove godine neće biti.

Hellpoint krajem lipnja

Sve dosadašnje vijesti ovog bloka su na neki način povezane s koronavirusom, pa ćemo i završiti u istom tonu. Izdavačka kuća tinyBuild i developeri Cradle Games su naime novom objavom otkrili kako njihov SF RPG Hellpoint možemo očekivati u prodaji krajem drugog tromjesečja ove godine, dok je izlazak izvorno bio zakazan za 16. travanj. Iako ne objašnjava izričito, kreativni direktor Cradle Gamesa Matt Boudreau kaže kako "zbog nepredviđenih događaja u svijetu, prisiljeni smo odgoditi izlazak igre", te da dodatno vrijeme namjeravaju iskoristiti za poliranje igre i moguće izmjene glede povratnih informacija igrača kako bi usavršili igrivost i svima pružili najbolje moguće iskustvo. Igrači su naime dobili priliku zaigrati prvo poglavlje Hellpointa pod imenom The Thespian Feast besplatno, pa ako vas zanimaju dodatni detalji ili želite iskusiti mali dio ove soul-like igre iz prve ruke, posjetite stranice Steama.