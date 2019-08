Dark Envoy je novi RPG poljskog razvojnog tima Event Horizon

Ovogodišnje izdanje sajma gamescom koji se održava u Kölnu u Njemačkoj započinje za dva tjedna, pa sve više timova i izdavača nas priprema na ono što će na njemu prikazati. Među njima je i razvojni tim iz Poljske, Event Horizon, koji je sredinom travnja prošle godine izdao svoj prvi projekt imena Tower of Time. Radilo se o RPG-u koji je imao "Real-time with pause" borbeni sustav, a oni igrači koji su ga zaigrali bili su prilično zadovoljni.

Za svoju novu igru odlučili su ostati u istom žanru, ali ona ima ipak neke novosti. Evo službenog opisa: "Dark Envoy je nelinearan RPG inspiriran naslovima kao što su serijal Divinity, XCOM, FTL, Mass Effect i Dragon Age, a igračima pruža slobodno istraživanje svijeta uz naglasak na taktičku borbu prožetu loreom i strategijom. Razvojni tim Event Horizon ovime će pokušati nastaviti ono što su započeli sa svojom prvom igrom - razbiti ono što se obično veže uz RPG-ove i stvoriti nešto jedinstveno".

Svijet ćete istraživati sami ili u kooperativnom modu s još jednim igračem, a postoji opcija Player vs World u kojem će jedan igrač drugome biti posljednji boss u igri i pokušati ga ubiti prije nego što postane previše snažan. Glavna baza koju ćete koristiti je Skyship koji su vam ostavili roditelji, a iz njega krećete na misije, bilo istraživanje mitskih lokacija ili proceduralno generiranih tamnica s dodatnim zadacima. Tim poručuje da treba paziti gdje ćete putovati, jer se svijet mijenja što više vrijeme odmiče, pa će lokacije i izazovi biti sve teži.

Na avanture nećete ići sami, već će vam se pridružiti AI pratitelji, a kao što priliči igri ovog tipa, ovisno o odlukama koje donosite svijet će se mijenjati, kao i mišljenja NPC-jeva o vašim postupcima. Event Horizon priprema 15 jedinstvenih klasa, a moći ćete miješati razne skillove kako biste pronašli kombinaciju koja vam najviše odgovara.

Sve to zvuči dosta ambiciozno, ali ćemo se za igranje morati strpjeti do kraja iduće godine. Dark Envoy je najavljen za PC, PlayStation 4 i Xbox One, a kao što smo rekli na početku, tim će konkretnije popričati o onome što pripremaju za dva tjedna. Do tada možete proučiti slike, pogledati prvi trailer, posjetiti službene stranice i staviti igru na popis želja na Steamu.